سه طرح پرورش ماهیان خاویاری در انگوت در مسیر اخذ مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد الهبخش در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی، گلخانهای و شیلاتی که با حضور نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت، فرماندار انگوت و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، ضمن قدردانی از پیگیریهای خوشسیما، نماینده مردم گرمی و انگوت، اظهار کرد: پیگیریهای نماینده شهرستان در روند اجرایی پروژههای شیلاتی و رفع موانع موجود قابل تقدیر است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت شهرک شیلاتی در منطقه افزود: در موضوع شهرک شیلاتی، تخصیص آب انجام شده و اقدامات لازم برای پیشبرد این طرح در حال پیگیری است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با بیان اینکه سرمایهگذاران بخش خصوصی در واگذاری این شهرک در اولویت قرار دارند، گفت: تلاش میشود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه اجرای طرحهای شیلاتی و ایجاد اشتغال در منطقه فراهم شود.
الهبخش همچنین از وجود سه پروژه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان انگوت خبر داد و تصریح کرد: این پروژهها در حال طی مراحل اخذ مجوزهای لازم هستند و پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، وارد مراحل اجرایی خواهند شد.
وی ادامه داد: زمین مناسب برای ایجاد شهرک شیلاتی نیز شناسایی شده و پیگیریهای لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای شیلاتی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان انگوت باشد و ادارهکل شیلات استان برای تسهیل و تسریع در اجرای این طرحها همکاری و پیگیری لازم را انجام خواهد داد.
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