رونمایی از درس مجازی «سیر تحول فکری و ادبی شعر معاصر»

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مراسم رونمایی از درس آموزش مجازی «آشنایی با سیر تحول فکری و ادبی شعر معاصر» از استاد مرحوم قیصر امین پور روز چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت ده صبح با حضور دکتر اسماعیل امینی شاعر و استاد دانشگاه، نعمت اله ایران زاده عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی و دکتر غلامرضا زکیانی عضو هیات علمی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه علامه(ره) برگزار می‌شود.

این درس شامل درس گفتارهای است که در آن به نقد و نظر در مورد خاستگاه‌ شعر معاصر از ادبیات مشروطه تا انقلاب اسلامی می‌پردازد که در آن به بررسی اشعار شاعرانی همچون نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و احمد شاملو پرداخته می‌شود. این درس گفتار حاصل سخنرانی‌های مرحوم امین پور در خانه شاعران جوان بوده است.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس ec.nahad.ir یکی از مراکز تولید محتوای فرهنگی، سیاسی، معرفتی و مهارتی در فضای مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده‌اند.