به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علیرضا حاجیانزاده در نشست کارگروه ملی تحلیل وضعیت فرهنگی کشور وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که روز ۷ آبان ۹۶ به میزبانی کانون و در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری برگزار شد گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالیتهایی که برای کودکان و نوجوانان در سازمانهای مختلف فرهنگی صورت میگیرد فعالیتهای مقطعی، مناسبتی و بیشتر جنبهی تبلیغی دارد که برآیند لازم را درپی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروز دیوارها و محدودیتها برداشته شده است افزود: تنها راهی که در این شرایط میتواند موثر واقع شود بالا بردن قدرت تفکر، تعقل، شناخت و تشخیص بچههاست.
مدیرعامل کانون اضافه کرد رویکرد و ماموریت اصلی کانون از گذشته تاکنون همواره ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی و پرورش فکر بوده است اما نکته قابل تامل و «چالش» ی که بیشتر فعالان این حوزه با آن مواجهاند این است که مخاطبان ما کودکان هستند که سرشار از عواطف و احساساتند و نمیتوان رسمی و خشک با آنها رفتار کرد.
وی ادامه داد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیوهها و تکنیکهای مختلفی که برای تلفیق این دو عنصر «تعقل و احساسات» به کار گرفته میشود ایجاد جذابیت و لذتبخش کردن محیط یادگیری است.
حاجیانزاده گفت: قصهگویی، بازی، کاردستی، نقاشی، فیلم، تئاتر و... از جمله فعالیتهای جذاب و لذتبخشی است که مربیان کانون با استفاده از آنها بسیاری از مفاهیم را به شکل غیر مستقیم به بچهها ارایه میکنند.
وی حق انتخاب، تنوع فعالیتها، توجه به سلیقه و ذایقههای متفاوت بچهها و استمرار در ارایهی فعالیتهای فرهنگی را از ویژگیهای کانون دانست و افزود: اگرچه هدف اصلی ترویج کتابخوانی است اما در کنار آن کودکان و نوجوانان با انجام فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی به مهارتهایی دست پیدا میکنند که میتواند مسیر آینده آنها را مشخص کند.
مدیرعامل کانون همچنین حرکتهای مقطعی و ویژهبرنامههای مناسبتی کانون را به عنوان ایستگاهی برای سوار شدن بچههای علاقهمند به قطار کانون دانست و اظهار امیدواری کرد با همافزایی بیشتر با سایر نهادهای این حوزه بتوانیم بچهها را در مقابل خطرها و تهاجمهای فرهنگی مصون نگه داریم.
جاجیانزاده همچنین در جمعبندی اظهارنظرهای اعضای کارگروه ملی تحلیل وضعیت فرهنگی کشور نیز یادآور شد: امروزه دیگر اعتقادها و شخصیت بچهها فقط در مدرسه و دانشگاه شکل نمیگیرد بلکه بیشتر دریافتهای آنها از خارج از محیطهای آموزشی است و این مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا کم و بیش این وضعیت وجود دارد.
وی اظهار داشت: به منظور تعامل کانون با نظام آموزش رسمی کشور طرحی را با عنوان «کانون مدرسه» آغاز کردهایم که بر اساس آن دانشآموزان در مراکز فرهنگیهنری کانون حضور مییابند و مربیان به ارایه برخی مفاهیم کتابهای درسی آنها با شیوههای کانونی می پردازند.
مدیرعامل کانون فضای مجازی را حوزهی دیگری عنوان کرد که کانون در سالهای اخیر به آن ورود پیدا کرده و با راهاندازی پرتال کودک و نوجوان در این فضا اقدام به بارگذاری محتواهای مناسب کودکان و نوجوانان و حتی خانوادهها نموده است.
در این نشست که به همت مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون و عضو این کارگروه در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون (حجاب) برگزار شد، پس از نمایش فیلم کوتاه معرفی کانون و صحبتهای مدیرعامل، اعضای کارگروه ملی تحلیل وضعیت فرهنگی کشور به بیان دیدگاهها، نقطهنظرها و پیشنهادهای خود در حوزه فعالیتهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان پرداختند.
چگونگی پیشگیری از آسیبهایی که ناشی از گسست نسلی در خانوادهها است، تولید محتوای مناسب برای بچهها در فضای مجازی، تقویت هویت ملی در میان نوجوانان و جوانان، تولید محصولات و پیوستهای فرهنگی، توجه بیشتر به حوزههای عملیاتی در کنار مباحث نظری و... از جمله مباحثی بود که در این نشست از سوی برخی اعضای کارگروه مطرح شد.
تشکیل قرارگاه ملی در حوزه فعالیتهای فرهنگی کودک و نوجوان، رصد جامعه، ارتباط بیشتر با کودکان و نوجوانان و شناخت نیازهایشان، هماهنگی بیشتر در سیاستهای اجرایی و برنامههای فرهنگی، کنترل بازار فرهنگی در کنار توجه به کتابخوانی و بهرهگیری بیشتر از تجربه ۵۲ ساله کانون در حوزه کودک و نوجوان از دیگر مباحث این نشست بود.
در این نشست نمایندگان نهادها، سازمانها و وزارتخانههای کشور و مسئولان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند.
نظر شما