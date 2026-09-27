به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب یکشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، با تأکید بر ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید، اظهار کرد: حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، فرصت مناسبی برای انتقال تجربه‌های آن دوران به نسل جدید محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نباید ارزش‌های دفاع مقدس و خاطرات شهدا با گذشت زمان به موضوعی عادی تبدیل شود، افزود: جامعه امروز به مفاهیمی همچون شجاعت، گذشت، فداکاری و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد و بازخوانی تجربه‌های رزمندگان می‌تواند به تقویت این ارزش‌ها در میان نوجوانان و جوانان کمک کند.

استاندار سمنان، اخلاق را یکی از پایه‌های مهم زندگی اجتماعی دانست و ادامه داد: توجه به اخلاق و ارزش‌های انسانی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش همدلی میان مردم مؤثر باشد.

کولیوند با اشاره به وجود ۱۱۸ شهید سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: یاد و خاطره این شهدا باید در عملکرد امروز ما نیز نمود داشته باشد و صداقت، خدمت، شجاعت و فداکاری آنان می‌تواند الگویی برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی باشد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ انسجام ملی و هوشیاری در برابر جریان‌هایی که به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف اجتماعی هستند، تأکید کرد.

استاندار سمنان در پایان با بیان اینکه بزرگداشت شهدا زمانی اثربخش است که آموزه‌های آنان در رفتار جامعه دیده شود، افزود: نسل جدید باید علاوه بر شنیدن روایت‌های دفاع مقدس، بتواند این ارزش‌ها را در عرصه‌های مختلف زندگی و خدمت اجتماعی مشاهده و تجربه کند.