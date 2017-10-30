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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

سومین کنفرانس فقه و قانون در قم برگزار می‌شود

سومین کنفرانس فقه و قانون در قم برگزار می‌شود

قم - رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ‌سومین کنفرانس فقه و قانون با موضوع فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی نهم و دهم اسفندماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مبلغی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت:‌ سومین کنفرانس فقه و قانون با موضوع فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی نهم و دهم اسفندماه در قم برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: مقصود از واقعیت‌های اجتماعی هر امری است که در جامعه وجود دارد و لازم است قانون در قبال آن از خود کارآمدی نشان دهد.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود:‌ کنفرانس فقه و قانون با هدف پشتیبانی قانون در قبال واقعیت‌های اجتماعی و در سه محور برگزار می‌شود. در این مراسم مهمانانی از کشورهای خارجی همچون روسیه،‌ فرانسه، افغانستان و کسانی که دارای تجربه و تخصص در حوزه حقوق که به وضعیت‌های اجتماعی و قانون گذاری مرتبط باشد، دعوت شده‌اند.

وی ابراز کرد: یک بعد از واقعیت‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی است که اگر برای آنها قانون وضع نشود باعث افزایش آن‌ها می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فقه باید دست قانون را بازگذارد و وارد عمل شود. قانون را پیش بینی کند و روح قانون را دردست گیرد.

آسیب‌های اجتماعی کیان خانواده‌ها را نشانه گرفته است

آیت الله مبلغی تصرح کرد:‌ در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی کیان خانواده‌ها را نشانه گرفته و به دین، جامعه، سلامت و پیشرفت جامعه لطمه می‌زند.

وی افزود: آسیب‌های اجتماعی را باید جدی گرفت زیرا خطر بزرگ برای دین و انقلاب ما است و با توصیه برطرف نمی‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ‌قانون در بخش‌های مختلف جامعه حضور دارد و باید به سمت آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، تکدی گری و... پیش آید و بر آن ناظر باشد.

وی با بیان اینکه ضرورت‌های اجتماعی از ابعاد دیگر واقعیت‌های اجتماعی است، گفت: اجتماع نیز همچون خانه ضرورت‌هایی دارد اما بزرگ‌تر و گاهی وضع قانون در برابر این ضرورت‌ها طول می‌کشد.

آیت الله مبلغی با بیان این که قانون باید کارآمد و تک بعدی نباشد، عنوان کرد: اضطرارهای اجتماعی از مصادیق دیگر واقعیت‌های اجتماعی هستند. گاهی جامعه مضطر می‌شود و حالت احتزار به خود می‌گیرد همچون بحران دو نسل و اقوام.

وی اظهار کرد: نیازهای اجتماعی نیز از ابعاد واقعیت‌های اجتماعی است. جامعه‌ای که در حال تحول است نیازهای جدید می‌یابد. نیاز به رفاه، تحصیل، شغل و... . این نیازها باید برآورده شوند و فقه و قانون مسئول هستند.

کد مطلب 4129435

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