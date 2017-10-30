دیدار جابری انصاری با مذاکره کننده ارشد ترکیه در روند آستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه، عصر امروز با هیات جمهوری ترکیه به سرپرستی سدات اونال معاون خاورمیانه و آفریقا وزارت خارجه ترکیه و رئیس هیات اعزامی این کشور به مذاکرات آستانه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین پیرامون آخرین تحولات سوریه، نحوه اجرای توافقات قبلی آستانه و موارد مطرح در زمینه نقض توافقات در ناحیه کاهش تنش ادلب و همچنین مسیر پیش رو برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه، گفتگو و تبادل نظر کردند.

