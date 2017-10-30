به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط تغییرات قیمت کالاها را در هفته منتهی به پنجم آبان را اعلام کرد که بر این اساس، قیمت تخم مرغ ۱۵.۱ درصد، میوه‌های تازه ۱.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۱.۱ درصد، گوشت مرغ ۱۵.۱ درصد و چای ۰.۲ درصد، در هفته منتهی به پنجم آبان ماه افزایش داشته اند.

این گزارش حکایت از آن دارد که قیمت خرده فروشی گروه های لبنیات، برنج، حبوب وروغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و گروه قند و شکر نیز ۰.۱ درصد کاهش داشت. همچنین در یکسال منتهی به پنجم آبان قیمت لبنیات ۹.۷ درصد، تخم مرغ ۳۹.۹ درصد، برنج ۱.۶ درصد، حبوب ۱۰ درصد، میوه های تازه ۲۱.۳ درصد، سبزی های تازه ۳۱.۱ درصد، گوشت قرمز ۱۵.۳ درصد، گوشت مرغ ۶.۹ درصد، چای ۲۱ درصد و روغن نباتی ۲.۹ درصد افزایش یافته و تنها قند و شکر ۱۳.۴ درصد کاهش داشته است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود؛ بهای تخم مرغ ۱۵.۱ درصد افزایش داشت و شانه ای ۱۱۴ هزار و ۸۰۰ ریال تا ۱۵۰ هزار ریال به فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج و حبوب بهای تمام اقلام ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری کیوی عرضه نمی شد و خربزه عرضه کمی داشت؛ سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز معادل ۰.۹ درصد، پرتقال درجه یک ۲ درصد، نارنگی ۵.۶ درصد و کیوی ۲.۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۱۵.۴ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۱۸.۸ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۲.۱ درصد و گوشت مرغ ۱۵.۱ درصد افزایش ولی بهای قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی ۰.۲ درصد افزایش داشت و بهای شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.