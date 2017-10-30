مشاور سابق ستاد انتخاباتی «ترامپ» به دروغگویی خود اعتراف کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسناد منتشره از سوی دادگاه فدرال آمریکا نشان می دهد که «جرج پاپادوپولوس» (George Papadopoulos) یکی از مشاوران نه چندان شناخته شده در ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» اعتراف کرده است که در مورد تماسهای خود با افرادی که ادعا می شود با مقامات بلندپایه روسیه در ارتباط هستند، به مأموران «اِف بی آی» دروغ گفته بود.

این نخستین اتهام کیفری است که در روند تحقیقات پیرامون هرگونه ارتباط احتمالی میان ستاد انتخاباتی ترامپ و مقامات روسیه مطرح می شود.

طبق متن این اسناد، «رابرت مولر» مستشار ویژه و مسئول رسیدگی به پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا اعلام کرد که جرج پاپادوپولوس- که در ماه مارس ۲۰۱۶ به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ ملحق شد- ماه ژانویه در مورد برقراری ارتباط با افرادی که ترتیب دهنده یک قرار ملاقات میان ترامپ- نامزد وقت انتخابات آمریکا- و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بودند، به مأموران «اِف بی آی» دروغ گفت.

در اسناد دادگاه آمده است که در ماه مه ۲۰۱۶ یکی از مقامات ستاد انتخاباتی ترامپ- که نامش هنوز فاش نشده است- به پاپادوپولوس توصیه کرد که ترامپ شخصاً «این گونه کارها را انجام نمی دهد» اما در عوض «فردی در سطوح پایین تر ستاد انتخاباتی او می تواند این کار را انجام دهد به طوری که هیچ نشانه ای برجای نماند».

گفتنی است که مشاوران ارشد ستاد انتخاباتی ترامپ- شامل پسر ارشد وی«دونالد ترامپ جونیور» و «جرد کوشنر» داماد ترامپ- به همراه پل منفورت رئیس وقت ستاد انتخاباتی ترامپ در ژوئن ۲۰۱۶ در «برج ترامپ» در شهر نیویورک با روسهایی که ادعا می کردند علیه رقیب دموکرات ترامپ- هیلاری کلینتون- اطلاعاتی در دست دارند، دیدار کردند؛ هرچند که در اسناد دادگاه اشاره ای به این موضوع نشده است.

هنوز مشخص نیست که آیا ترتیب دهنده اصلی این دیدار جرج پاپادوپولوس بوده است یا خیر.

رابرت مولر، مستشار ویژه پرونده می گوید که پاپادوپولوس- حقوقدان بین المللی در حوزه انرژی و ساکن شهر شیکاگو- به مأموران اِف بی آی در مورد مطلع شدنش از دسترسی مقامات روسیه به «هزاران رایانامه» هیلاری کلینتون دروغ گفته است.

بازپرسان پرونده می گویند که پاپادوپولوس به مأموران اِف بی آی گفته بود که مدتها پیش از پیوستن به ستاد انتخاباتی ترامپ، با فردی که این اطلاعات را در اختیار وی گذاشته، در تماس بوده است؛ اما در واقع، پاپادوپولوس پس از پیوستن به ستاد ترامپ با فرد مذکور دیدار و اطلاعات را از او دریافت کرده است.

شایان ذکر است که «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در تلاش برای «کم اهمیت جلوه دادن» نقش پاپادوپولوس در ستاد انتخاباتی ترامپ مدعی شد که وی «بطور بسیار محدودی» در این ستاد فعالیت داشته و فعالیت وی نیز داوطلبانه بوده است.

طبق اسناد دادگاه، جرج پاپادوپولوس در روز پنجم اکتبر به بیان «اظهارات اساساً کذب، موهوم و فریبکارانه» به مأموران «اِف بی آی» اعتراف کرده است.

در مقابل پل منفورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و ریک گیتس از مقامات پیشین این ستاد از قبول اتهامات وارده سرباز زدند.