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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

مدیران رادیو ایران در غرفه مهر:

اهالی رادیو به امکانات کم عادت دارند/ سران قبیله در «رادیو جمعه»

اهالی رادیو به امکانات کم عادت دارند/ سران قبیله در «رادیو جمعه»

بهنام احمد پور معتقدست بچه‌های رادیو عادت دارند با کمترین امکانات کار کنند ولی امید می رود شرایط مالی سازمان بهتر شود تا بودجه بیشتری نیز در اختیار معاونت صدا قرار گیرد.

بهنام احمدپور مدیر رادیو ایران و حمیدرضا افتخاری مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران در در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه مهر حاضر شدند و درباره بودجه رادیو و اتفاقات جدید برنامه های رادیو ایران صحبت کردند.

بهنام احمدپور درباره بودجه رادیو و انتظارات از معاون جدید صدای رسانه ملی بیان کرد: مشکل بودجه رادیو چیزی جدا از باقی بخش های سازمان صداوسیما نیست. سازمان مثل بسیاری از دستگاه های دیگر با مشکل جدی مالی مواجه است و شاید از خیلی از این دستگاه ها مشکلاتش جدی تر و سنگین تر هم باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولید در رادیو از تلویزیون کم هزینه تر است شاید کمتر هم آسیب دیده باشد ولی اگر امکان ها بیشتر فراهم باشد خلاقیت بیشتری برای ظهور و بروز پیدا خواهد شد. با برنامه ریزی که آقای شاه آبادی معاون جدید صدا دارد امیدواریم برای سال آینده این مشکلات کمتر شود.

احمدپور عنوان کرد: به هر حال بچه های رادیو عادت دارند که با کمترین امکانات کار کنند و فکر می کنم امسال را با هر سختی که هست بتوانیم پشت سر بگذاریم و امیدوارم سال آینده شرایط سازمان در درجه اول بهتر شود و در مرحله دوم رادیو بتواند سهم بهتری از بودجه سازمان در اختیار قرار بگیرد.

سران قبیله وارد «رادیو جمعه» می شوند

حمیدرضا افتخاری مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران نیز درباره برنامه های طنز این شبکه و اینکه چقدر می توانند مثل سابق به برند تبدیل شوند، اظهار کرد: پایه اصلی برنامه های طنز متن است و باید روی متن کار کرد تا هنرمندان هم بتوانند به خوبی از پس آن بربیاید.

افتخاری عنوان کرد: ما در این ۲ ماه محرم و صفر که برنامه های طنز شبکه متوقف شدند جلسات مشاوره بسیاری داشتیم و سعی کردیم تیم نویسنده برنامه ها را تقویت کنیم و اتاق فکر نویسندگی برنامه ها به صورت جدی تر فعالیت کند.

وی در پایان سخنانش گفت: همچنین تلاش شد تا آیتم های جدیدی متناسب با نیاز روز جامعه به برنامه ها اضافه کنیم و قرار است یک آیتم با نام «قبیله» به برنامه «رادیو جمعه» افزوده شود که تعدادی از هنرمندان سران این قبیله را تشکیل می دهند.

کد مطلب 4130027
عطیه موذن

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    نظرات

    • هومن IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
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      پاسخ
      سلام كاش به همكارانتون ميفرمودين برنامه صبح جمعه باشما رو دوباره برقرار ميكردند.

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