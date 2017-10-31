اهالی رادیو به امکانات کم عادت دارند/ سران قبیله در «رادیو جمعه»

بهنام احمدپور مدیر رادیو ایران و حمیدرضا افتخاری مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران در در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه مهر حاضر شدند و درباره بودجه رادیو و اتفاقات جدید برنامه های رادیو ایران صحبت کردند.

بهنام احمدپور درباره بودجه رادیو و انتظارات از معاون جدید صدای رسانه ملی بیان کرد: مشکل بودجه رادیو چیزی جدا از باقی بخش های سازمان صداوسیما نیست. سازمان مثل بسیاری از دستگاه های دیگر با مشکل جدی مالی مواجه است و شاید از خیلی از این دستگاه ها مشکلاتش جدی تر و سنگین تر هم باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولید در رادیو از تلویزیون کم هزینه تر است شاید کمتر هم آسیب دیده باشد ولی اگر امکان ها بیشتر فراهم باشد خلاقیت بیشتری برای ظهور و بروز پیدا خواهد شد. با برنامه ریزی که آقای شاه آبادی معاون جدید صدا دارد امیدواریم برای سال آینده این مشکلات کمتر شود.

احمدپور عنوان کرد: به هر حال بچه های رادیو عادت دارند که با کمترین امکانات کار کنند و فکر می کنم امسال را با هر سختی که هست بتوانیم پشت سر بگذاریم و امیدوارم سال آینده شرایط سازمان در درجه اول بهتر شود و در مرحله دوم رادیو بتواند سهم بهتری از بودجه سازمان در اختیار قرار بگیرد.

سران قبیله وارد «رادیو جمعه» می شوند

حمیدرضا افتخاری مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران نیز درباره برنامه های طنز این شبکه و اینکه چقدر می توانند مثل سابق به برند تبدیل شوند، اظهار کرد: پایه اصلی برنامه های طنز متن است و باید روی متن کار کرد تا هنرمندان هم بتوانند به خوبی از پس آن بربیاید.

افتخاری عنوان کرد: ما در این ۲ ماه محرم و صفر که برنامه های طنز شبکه متوقف شدند جلسات مشاوره بسیاری داشتیم و سعی کردیم تیم نویسنده برنامه ها را تقویت کنیم و اتاق فکر نویسندگی برنامه ها به صورت جدی تر فعالیت کند.

وی در پایان سخنانش گفت: همچنین تلاش شد تا آیتم های جدیدی متناسب با نیاز روز جامعه به برنامه ها اضافه کنیم و قرار است یک آیتم با نام «قبیله» به برنامه «رادیو جمعه» افزوده شود که تعدادی از هنرمندان سران این قبیله را تشکیل می دهند.