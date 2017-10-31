به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید مشهدی آقایی به اهمیت زیارت اباعبد الله الحسین(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: در روایات بر زیارت اباعبدالله الحسین(ع) بسیار تاکید شده است که اجر و پاداش بسیار در دنیا و آخرت برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه زیارت امام حسین(ع) را با همه اعمال مستحبی و برخی اعمال واجب مقایسه کرده اند، افزود: در این مقایسه وزنه زیارت امام حسین (ع) از وزن بیشتری برخوردار است.
حجت الاسلام مشهدی آقایی گفت: شاه بیت این روایات این جمله است که «کسی که امام حسین(ع) را زیارت کند، همچون کسی است که خداوند تبارک و تعالی را در عرش زیارت کند» و انسان از درک این زیارت از قول امام صادق(ع) در عجب می ماند.
وی با بیان اینکه زیارت اربعین مستحب موکد است و به قول آیت الله بهجت، مستحبی است که اجری بیش از سایر واجبات دارد، ادامه داد: زائر با هر قدمی که بر می دارد و هر نفسی که می کشد گویی هزاران گناه او بخشیده می شود و آثار و برکات بسیاری دارد؛ همچون کسی که در راه خدا جنگیده و به شهادت رسیده است.
حجت الاسلام مشهدی آقایی خاطرنشان کرد: در روایت آمده است فضیلت زیارت پیاده بر سواره همچون فضیلت ماه شب ۱۴ بر سایر ستارگان است که در آن هنگام هیچ نوری به چشم نمی آید.
وی افزود: زیارت امام حسین(ع) در دوره کنونی به یک پیاده روی جهانی تبدیل شده است؛ شیعه، سنی و از دیگر ادیان نیز در این راهپیمایی بزرگ شرکت می کنند.
حجت الاسلام مشهدی آقایی گفت: زیارت اربعین تمرین بیعت با امام زمان(عج) است و ان شاالله زواری که توفیق حضور در این زیارت را پیدا می کنند، کسانیکه توفیق حضور نیافته اند را نیز دعا کنند تا سال آینده به این توفیق عظیم نائل شوند.
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