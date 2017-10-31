  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی تازه «استاپ موشن»

اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی تازه «استاپ موشن»

اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی تازه «استاپ موشن» است که به کاربر اجازه می دهد به مدت طولانی از خود عکس هال متوالی بگیرد، سپس آنها را به گیف تبدیل کرده و در استوری منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اینستاگرام چند روز پس از عرضه ویژگی Superzoom مشغول آزمایش یک ابزار افزودنی دیگر است.

Stop Motion یک ابزار دوربین است که به کاربر اجازه می دهد برای مدتی طولانی از خود عکس های متوالی بگیرد. سپس اینستاگرام این عکس ها به شکل یک GIF به هم می چسباند و در استوری فرد منتشر می کند.

هرچند با کمک این ویژگی می توان عکس های متوالی و زیادی گرفت اما نمی توان عکس ها را به طور جداگانه اصلاح کرد. هنگام اتمام فرایند عکاسی کاربر باید دکمه done را فشار دهد تا به ابزارهای اصلاح استوری دسترسی یابد. در مرحله بعد کاربر می تواند این پست را در استوری خود منتشر کند.

کد مطلب 4130198
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه