اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی تازه «استاپ موشن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اینستاگرام چند روز پس از عرضه ویژگی Superzoom مشغول آزمایش یک ابزار افزودنی دیگر است.

Stop Motion یک ابزار دوربین است که به کاربر اجازه می دهد برای مدتی طولانی از خود عکس های متوالی بگیرد. سپس اینستاگرام این عکس ها به شکل یک GIF به هم می چسباند و در استوری فرد منتشر می کند.

هرچند با کمک این ویژگی می توان عکس های متوالی و زیادی گرفت اما نمی توان عکس ها را به طور جداگانه اصلاح کرد. هنگام اتمام فرایند عکاسی کاربر باید دکمه done را فشار دهد تا به ابزارهای اصلاح استوری دسترسی یابد. در مرحله بعد کاربر می تواند این پست را در استوری خود منتشر کند.