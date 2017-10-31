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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۵۶

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه خبر داد:

کاهش ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی استان کرمانشاه

کاهش ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه از کاهش ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی استان خبر داد و گفت: در بحث وصول مالیات در رده های آخر کشور بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ملکشاهی امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی طبق قانون به موضوع تراکنشهای بانکی افراد ورود یافته است، متاسفانه افرادی با تراکنش مالی ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال داشتیم که پرونده مالیاتی ندارند اما کارگران و کارمندان مالیات می‌پردازند.
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه توضیح داد: طرح بررسی مالیاتی تراکنشهای بانکی سبب جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود، همچنین گامی در جهت مبارزه با پولشویی است.
ملکشاهی سهمیه مصوب درآمد مالیاتی استان کرمانشاه در سال گذشته را ۶۰۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این مقدار، ۹۳ درصد محقق گردیده است.
این مسئول در ادامه افزود: سهمیه مصوب درآمد مالیاتی استان کرمانشاه طی سال جاری ۶۷۰۰ میلیارد ریال است و تاکنون در بحث وصول مالیات در رده های آخر کشور بودیم.
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته کاهش ۴۵ درصدی داشته، گفت: بر اساس قانون، ۳ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها واریز می‌شود.
کد مطلب 4130770

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