سرلشکر موسوی درگذشت پدر سردار سلیمانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت پدر سردار سلیمانی، امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش در پیامی این ضایعه را به وی تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

فرمانده محترم نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مصیبت و ضایعه مؤلمه درگذشت والد بزرگوار جنابعالی موجب تاثر و اندوه فراوان گردید.

رجاء واثق دارم مجاهدت های آن پدر مؤمن و فداکار در زندگی موجب گردید تا فرزندان شجاع، انقلابی و ولایتمدار همچون جنابعالی تربیت شوند.

از سوی خود و آحاد ارتش حزب الله این مصیبت وارده را به شما و خاندان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم موسوی