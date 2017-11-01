خبرگزاری مهر – گروه استانها: از شیر و بستنی گرفته تا ماست و پنیر و دوغ البته از نوع سنتیاش، مشتریان پروپاقرصی دارد که کوچک و بزرگ هم ندارد و این روزها در هر کوچه و معبری بدون دردسر و به راحتی میتوان آنها را تهیه کرد.
البته مشتریان این محصولات پرطرفدار بر این باورند که لبنیات سنتی طبیعی و خوشمزهتر هستند و مهمتر از آن پس از انتشار اخباری مبنی بر استفاده از روغن پالم در لبنیات پاستوریزه طی سالهای گذشته این اعتماد کمرنگتر شد و اقبال عمومی از لبنیات کارخانهها به سمت لبنیات سنتی کشیده شد.
چربی بسیار بالای این لبنیات که موجب خوشمزگی آنها نسبت به لبنیات پاستوریزه شده از دیگر دلایل شهروندان برای استقبال از لبنیات سنتی است و البته از همه مهمتر ذائقه غالب و ذهنیت شکل گرفته از قدیمالایام گرایش به این لبنیات دارد که به راحتی هم قابل تغییر نیست.
اما شهروندان غافل یا ناغافل از تهدیدهایی که مصرف این لبنیات در پی دارد همچنان لبنیات سنتی را در سبد خرید خود نگه داشتند و با وجود هشدارهای مکرر نهادهای بهداشتی برای خودداری مردم از مصرف این لبنیات هنوز هم طرفداران وفادار خود را دارد.
دقیقا هم به همین دلیل هست که طبق آمار اعلام شده از سوی ادارهکل دامپزشکی استان، کرمانشاه پنجمین استان آلوده در زمینه بیماری "بروسلوز" یا "تب مالت" است، بیماری که عمدتا از طریق مصرف لبنیات غیرپاستوریزه به انسان منتقل میشود.
نامشخص بودن منشا شیرهای استفاده شده در لبنیات سنتی مهمترین چالش آنهاست و اینکه برخی از این لبنیات در کارگاههای غیرمجازی تولید میشود که هیچ نهاد یا ارگانی بر فعالیت آنها نظارتی ندارد پس از نظر بهداشتی نیز مورد تایید نیستند، ضمن اینکه ممکن است شیر مورد استفاده از سوی این کارگاهها شیر با کیفیت بسیار پایین و یا برگشتی از کارخانهها باشد که مورد تایید آنها نیست.
در حالی که شیر مورد استفاده کارخانههای تولید لبنیات معمولا از گاوداریهای صنعتی یا سنتی تحت نظارت دامپزشکی تهیه شده و شیرهای ارسالی به کارخانه نیز در بدو ورود مورد آزمایش قرار میگیرند و قاعدتا سالمتر هستند.
شیر فلهای از لحاظ طعم قابل مقایسه با شیر کارخانه نیست
یک شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: من از طرفداران لبنیات سنتی هستم، اما از هرجایی هم این محصولات را تهیه نمیکنم و معمولا از یک کارگاه که سالیان سال است مشتریاش هستیم خرید میکنم که شاهد نظارت ماموران بهداشت بر این کارگاه هم بودهام.
رضایی در مورد دلیل تمایلش به لبنیات سنتی گفت: حقیقت این است که شیر فلهای از لحاظ طعم قابل مقایسه با شیر کارخانه نیست چون شنیدهایم که آب قاطی شیرهای کارخانه میشود و خالص نیست به همین دلیل هم خوشمزه نیست.
وی با بیان اینکه ما خانوادگی تمایلی به مصرف لبنیات پاستوریزه نداریم، بیان داشت: از طریق رسانهها شنیدهایم که امکان انتقال بیماری از طریق این شیرها وجود دارد و به خاطر همین شیر را دوباره در خانه میجوشانیم تا دیگر مشکلی نداشته باشد.
نظارت آنچنانی بر فعالیت کارگاههای عرضه لبنیات سنتی نمیشود
یک شهروند دیگر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه من چندسال پیش به خاطر مصرف شیر فلهای دچار بیماری تب مالت شدم و حدود ۶ ماه تحت درمان بودم.
مریم سابقی با دردناک دانستن بیماری تب مالت افزود: بعد از تب یک هفتهای که داشتم به دکتر مراجعه کردم و با آزمایش این بیماری برای من تایید شد و بعد از آن هم به طور وحشتناکیا ستخوانهایم درد گرفتند که بالاخره مدتها بعد با مصرف دارو حالم بهتر شد.
وی با بیان اینکه نظارت آنچنانی بر فعالیت عرضه لبنیات سنتی نمیشود، گفت: وقتی مصرف این لبنیات تا این حد برای شهروندان مضر است پس چگونه به آنها اجازه فعالیت میدهند و روز به روز هم تعدادشان اضافه میشود.
فعالیت ۸۵ مرکز عرضه لبنیات سنتی در شهر کرمانشاه
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت ۸۵ مرکز عرضه لبنیات سنتی در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: این واحدها نیز همچون سایر اصناف جزو صنف خواروبار و لبنیات فروشی هستند و به شرط تولید و عرضه لبنیات در محل استقرارشان با رعایت اصول بهداشتی به آنها اجازه فعالیت میدهیم.
بهمن خدادادیان افزود: این واحدها جزو مجموعه دامپزشکی هم هستند و روی مواد اولیه این واحدها باید دامپزشکی نظارت و بازدید ویژهای داشته باشد، اما این نظارتها ضعیف است.
وی اظهار داشت: مشکل دیگر این واحدها به تداخل صنفی بازمیگردد که برخی از این اماکن به عرضه ترشیجات و مواد شوینده و... اقدام میکنند که در این خصوص بسیار مقاومت کردهایم و چالش داشتهایم، حتی مراکزی را هم پلمب کردهایم ولی اصناف در این زمینه نظارت خوبی انجام نمیدهد و حتی قانون جامع نظام خدمات صنفی را خوب اعمال نمیکند.
این مقام مسئول تصریح کرد: براساس قانون مکانی که تخلفات مکرر دارد باید جوازش را ابطال یا جریمههای سنگینی برایش اعمال کنند اما این امر متاسفانه اجرا نمیشود.
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بهداشت از طریق چهار آیتم بهداشت فردی، بهداشت مکان، بهداشت ابزار کار و بهداشت مواد غذایی این مراکز را بررسی میکند.
استفاده از ریکا و جوششیرین در شیر فاسد برای مخفی کردن علائم فساد شیر
خدادادیان بیان داشت: علاوه بر نظارتهای اینچنینی از دو جهت هم از کره، خامه، سرشیر، ماست، شیر و دوغ عرضه شده در این مراکز نمونهبرداری صورت میگیرد، یکی از نظر میکروبی بعد هم از نظر شیمیایی بررسی میکنیم که آیا افزودنیهای غیرمجاز در این محصولات وجود دارد یا ندارد.
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته و حتی امسال برخی تخلفات را در این زمینه داشتهایم که منتج به پلمب این مراکز شده است، افزود: برخی زمانی که شیر فاسد و اسیدی میشود، مواد قلیا همچون ریکا، جوششیرین و... داخل آن میریزند با خنثی کردن PH آن، زمانی که توسط مشتری جوشانده شود علائم فساد همچون بریده بریده شدن را از خود بروز ندهد که در صورت مصرف مشکلساز خواهد شد.
این مقام مسئول با تصریح اینکه در حال حاضر در بحث تب مالت آمارها به نحو مطلوبی روبه کاهش است ادامه داد: اما هنوز نسبت به میانگین کشوری بالاتر هستیم.
خدادادیان همچنین اظهار داشت: نکته اصلی در هجوم مردم به سمت فرآوردههای سنتی تنها به دلیل طعم آنهاست اما از لحاظ ارزش غذایی هیچ تفاوتی بین شیر پاستوریزه و محلی وجود ندارد و تنها در کارخانه و در قسمت بوگیری بوی شیر را میگیرند و این تفاوت بو باعث رغبت افراد به محصولات لبنی سنتی شده است.
به گزارش مهر، اقبال روزافزون شهروندان به سمت لبنیات سنتی خودبهخودعدهای را به فکر راهاندازی مراکز عرضه این محصولات میکشاند، همانطور که در حال حاضر هم شاهد رشد بیرویه و مجاز و غیرمجاز این مراکز در گوشه گوشه شهر هستیم و این امر وظیفه نهادهای درگیر همچون بهداشت، دامپزشکی، اصناف و تعزیرات را بیشتر و بیشتر میکند چراکه تامین امنیت غذایی شهروندان به همت این افراد گره خورده و هرگونه مماشات در برخورد با مراکز متخلف صدمات بعضا جبرانناپذیری را به سلامت مردمی که با اعتماد به آنها خرید میکنندمیزند.
شهروندان هم لازم است در خرید خود دقت کرده و حتیالامکان از خرید مواد لبنی غیرپاستوریزه خودداری کنند چرا که ممکن است برای آنها بیماریهای مختلفی از جمله تب مالت را به ارمغان بیاورد.
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