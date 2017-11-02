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۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۳:۲۴

در جدیدترین رزمایش نظامی مشترک؛

پرواز بمب افکنهای آمریکا در آسمان شبه جزیره کره

پرواز بمب افکنهای آمریکا در آسمان شبه جزیره کره

دو فروند هواپیمای بمب افکن «بی- ۱بی» آمریکا در حریم هوایی کره جنوبی و بر فراز ناحیه «پیلسانگ» این کشور پرواز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاپیتان «ویکتوریا هایت» سخنگوی نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که در تازه ترین رزمایش نظامی در روز پنج شنبه دو فروند هواپیمای بمب افکن «بی-1بی» آمریکا در حریم هوایی کره جنوبی و بر فراز ناحیه «پیلسانگ» این کشور پرواز کردند.

نیروی هوایی آمریکا در بیانیه ای که پیش از این صادر کرد، بدون اشاره به مکانی مشخص اعلام کرد که این رزمایش نظامی «در حومه شبه جزیره کره» برگزار  شد.

در این بیانیه آمده است که جتهای جنگنده ژاپن و کره جنوبی با بمب افکنهای آمریکا یک مأموریت را برگزار کردند.

کد مطلب 4133025

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