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۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۵:۱۷

ادامه بازداشت ها در عربستان؛

بازداشت ده‌ها مقام سعودی/ولیدبن طلال از شاهزادگان بازداشت شده است

بازداشت ده‌ها مقام سعودی/ولیدبن طلال از شاهزادگان بازداشت شده است

ولید بن طلال بن عبدالعزیز در میان شاهزادگان بازداشت شده از سوی کمیته مبارزه با فساد عربستان سعودی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العالم به نقل از منابع رسانه ای سعودی اعلام کرد: ولید بن طلال بن عبدالعزیز در میان شاهزادگان بارداشت شده قرار دارد.

این در حالی است که گزارش ها از افزایش شمار مقامات و شاهزادگان سعودی بازداشت شده از سوی کمیته مبارزه با فساد حکایت دارد.

بر این اساس شمار افرادی که تا کنون در این رابطه دستگیر شده اند به بیش از ۴۰ نفر رسیده است.

گفتنی است از شب گذشته عربستان سعودی با حکم کمیته جدید التأسیس مبارزه با فساد به ریاست «محمد بن سلمان»، دهها نفر از شاهزادگان سعودی و وزرای سابق این کشور را بازداشت کرده است.
 

کد مطلب 4134789

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