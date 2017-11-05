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۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

کتابخانه مناطق کم برخوردار تجهیز می شود

کتابخانه مناطق کم برخوردار تجهیز می شود

انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، کتابخانه مناطق روستایی و کم برخوردار را تجهیز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با یاری ناشران در سه سال گذشته به کتابخانه های مناطق کم برخوردار روستایی توسط نهاد کتابخانه های عمومی بیش از ۴۴۶ هزار جلد کتاب اهدا کرد.

به مناسبت بیست و پنجمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال ۱۳۹۶ انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان قصد دارد با مدد و همکاری ناشران فرهیخته حوزه کتاب کودک و نوجوان جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای چهارمین بار کتابخانه های مناطق کم برخوردار روستایی و شهری را تجهیز  کند.

ناشرانی که مایل به همکاری و اهدای کتاب هستند، روزهای یکشنبه تا چهارشنبه، یعنی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه به دفتر انجمن ناشران فرهنگی کودک و نوجوان به نشانی تهران-  خیابان کریم خان زند - خیابان حافظ - کورچه هورچهر- پلاک ۱۳ واحد ۱و ۲ مراجعه کنند.

کد مطلب 4134943

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