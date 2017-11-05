امیر خانزادی به فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنهای فرمانده معظم کل قوا در حکمی امیر دریادار حسین خانزادی را به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
متن این حکم به شرح ذیل است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
امیر دریادار حسین خانزادی
بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به حسن سوابق، شما را به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، منصوب میکنم.
اکنون که به فضل الهی و مجاهدت فرماندهان، مدیران و کارکنان خدوم گامهای مؤثری در پیشبرد این نیروی راهبردی برداشته شده است، انتظار میرود با عزمی راسخ و اهتمامی والا و تعاملی سازنده از تمام قابلیتها و ظرفیتهای نیرو و آجا و نیروهای مسلح و کشور بهرهبرداری نموده و به روند موجود شتابی مضاعف بخشید.
از تلاشهای مجدانه امیر دریادار حبیبالله سیّاری در این مسئولیت، قدردانی و تشکر مینمایم.
توفیق همگان را از پروردگار بزرگ خواستارم.
سیّد علی خامنهای
۱۴ آبان ۱۳۹۶»
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