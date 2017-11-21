حمیدرضا نوربخش مدیر سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاخیر در تایید اساسنامه جشنواره موسیقی فجر که چندی پیش از سوی دفتر موسیقی به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است، توضیح داد: ساز و کار جشنواره موسیقی فجر به شکلی بوده که طی چند سال گذشته رو به جلو هدایت شده و اینگونه نبوده که فضای کاری بدون ضابطه باشد ولی به نظرم ما رویه برگزاری جشنواره می تواند به عنوان یک دستورالعمل تدوین‌شده مورد توجه مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.

مدیر جشنواره موسیقی فجر یادآور شد: به اعتقاد من مهم‌تر از این موضوع ماجرای «سند موسیقی» است که تا همین چند سال قبل صحبتی از تدوین آن نداشتیم. به هر حال چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد اما تا چندی قبل سندی در حوزه موسیقی وجود نداشت که بتوان به آن تکیه کرد.

وی ادامه داد: «سند موسیقی» یکی از مهم ترین اتفاقات حوزه موسیقی است که تمامی مدیران فرهنگی و مسئولان کشور می توانند با توجه به تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن استناد کنند و هر جا اختلافی به میان آمد با کمک آن به امور رسیدگی کنند. اصلا سوال من این است اگر دولتی سر کار می آید و نگاهی به عرصه فرهنگ دارد و از سوی دیگر هم نهادی خارج از دولت به این مجموعه اشکال می گیرد باید به کجا مراجعه کند؟ به اعتقاد من قطعا باید به یک سند مراجعه کرد؛ سندی که مستقیما زیر نظر ولی فقیه تهیه شده و همه ارکان مملکت باید از آن تبعیت کنند. متاسفانه ما تا چندی پیش چنین سندی نداشتیم اما حالا که این موضوع در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است باید حداقل سندی تهیه شود.

نوربخش متذکر شد: امیدوارم فضا نیز به گونه ای پیش رود که این سند هرچه سریع تر به صحن شورا برود تا بتوانیم روی جای محکمی بایستیم و موارد اختلافی را با این سند به سرانجام برسانیم. بنابراین قبل از ماجرای اساسنامه جشنواره موسیقی فجر که تایید آن توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امری ضروری است موضوع «سند موسیقی» مطرح است که امیدوارم هرچه سریع تر شاهد تصویب آن باشیم.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران درباره مواضع تکراری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر گفتگو برای حل مشکلات و موانع پیش روی موسیقی و اجرایی نشدن مذاکرات طی سال های اخیر تصریح کرد: من متاسفم از اینکه همه چیز معطل عزل و نصب ها می ماند. این موضوع به خودی خود یک معضل است به عبارتی ما در این مواقع شاهد این هستیم که قبل از انتخابات ریاست جمهوری می گویند، ببینیم سرنوشت رییس جمهور آینده چه می شود؟ بعد می گویند ماجرای هیات دولت و وزیر چه می شود؟ بعد هم که وزیر انتخاب می شود این عبارات دایم مطرح می شود که بهتر است منتظر بمانیم تا ببینیم مدیران قبلی و بعدی چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ و همین موضوع ادامه پیدا می کند تا به یک باره می بینید زمان زیادی را صرف همین ماجراهای تکراری کرده اید.

این خواننده موسیقی ایرانی ادامه داد: ما با تمام این موارد سعی می‌کنیم راه خودمان را برویم و مطالبات ما سر جای خود قرار دارد و در این زمینه هم هیچ تعارفی نداریم و در هیچ کجایی هم عقب نشینی نمی کنیم. آقای رییس جمهور شاهد هستند که هنرمندان قبل از ایام انتخابات برای وی سنگ تمام گذاشتند زیرا صحبت هایی از سوی وی ارایه شد که جامعه هنری احساس کرد نظرات وی با خواسته های آنها همپوشانی دارد. حال اگر همین هنرمندان غیر این را ببینند در نظرشان تجدیدنظر می‌کنند و این حمایت ادامه نخواهد داشت. جامعه هنری همان گونه که در ایام انتخابات آمده، حمایت کرده و جامعه را تحت تاثیر قرار داده تا اینکه به یک نفر اقبال نشان دهد، هم اکنون منتظر و نگران است.

نوربخش تصریح کرد: من می توانم از ۲ صنف تئاتر و سینما هم حرف بزنم زیرا ما جمعی داریم که خواسته ها و مطالبات صنفی مان در بسیاری از موارد مشترک است از این رو خواستاریم تا آقای صالحی هرچه زودتر با صنوف جلسه ای را برگزار کند و ما حرف های خودمان را بزنیم. از زمانی که آقای صالحی به عنوان وزیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار شده است هیچکدام از صنوف نتوانسته اند با وی دیداری داشته باشند. مگر دوره وزارت چند سال است که قرار باشد این همه مدت وزیر را نبینیم؟

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: وزیر ارشاد چندی پیش عنوان کرده بود که تا پایان مهر ماه تمامی عزل و نصب های مرتبط با وزارت ارشاد مشخص می شود اما مهر و آبان گذشت. امیدوارم به هر حال تثبیتی اتفاق بیفتد و ما بتوانیم حرف هایمان را بزنیم. ما به این دولت خیلی امید داشتیم و مسایل صنفی و توجه به وضعیت معیشت هنرمندان، بیکاری، اشتغال هنرمندان موسیقی، مساله فارغ التحصیلان موسیقی و نحوه جذب آنها، نحوه حضور بانوان نوازنده در عرصه موسیقی مواردی است که وزارت ارشاد باید تصمیم قاطعی درباره اش بگیرد.