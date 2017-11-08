یک پله تا تولید بنزین یورو ۴ در پالایشگاه ستاره خلیج فارس

وی درباره وضعیت دو فاز دیگر پالایشگاه نیز گفت:بزودی وضعیت راه اندازی دو فاز دیگر پالایشگاه را مشخص کرده و رسانه ای خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به فصل سرما و پدیده وارونگی هوا نزدیک می شویم، مقوله آلودگی هوا که بخش قابل توجه آن مربوط به کیفیت سوخت مصرفی خودرو ها است بیش از پیش اهمیت می یابد. اهمیت این موضوع به ویژه در کلان شهرهایی که جمعیت چند میلیونی از خودروها را در خود جای داده اند موجب می شود تا وضعیت تولید بنزین با کیفیت در کشور زیر ذره بین قرار گیرد.

در حال حاضر میزان واردات بنزین یورو ۴ به کشور بالغ بر ۱۲ میلیون لیتر در روز است که رقم کوچکی نیست. این در حالی است که ابرپالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس تنها در یک فاز از سه فاز خود قادر به تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو۴ است. پالایشگاهی که طی ماه های اخیر دستمایه حواشی بسیاری شد. شاه بیت این حواشی را نیز می توان تغییر یکباره مدیریت این پالایشگاه از سوی مدیرعامل جوان شرکت ملی پالایش و پخش دانست.

خبرگزاری مهر طی چند ماه گذشته در چند گزارش به بررسی دقیق و کارشناسانه وضعیت فاز یک این پالایشگاه پرداخت. گزارش های مهر حاکی از آن بود که تاچندی پیش واحد آیزومر که نهایی‌ترین بخش فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس برای تولید بنزین یورو٤ است، کاملا از سرویس خارج و ۱۷۶ تن کاتالیست درون ۲ راکتور در حالت آماده به کار تحت فشار نیتروژن بود.

طبق گفته کارشناسان این پالایشگاه، تولید در این واحد به علت تعدیل نیروی انسانی این واحد (نفت ستاره) فعلا عملی نشده است. از سویی دیگر، واحد اکتانایزر و CCR به عنوان بخش های کلیدی پالایشگاه هم از سرویس خارج بوده و تولید ندارند که طبق نظر متخصصان، دلیل آن هم نشتی مبدل های واحد اکتانایزر است. این در حالی است که طبق تازه ترین اخبار به دست آمده از کارشناسان و متخصصین این حوزه، در حال حاضر انجام بازرسی مرتب و مستقیم این پروژه، موجب شده که راه اندازی واحد ایزومرازاسیون ( واحد۱۸) تکمیل شده و کاتالیست های آن فعال شود. این در حالی است که متاسفانه طی چند ماه اخیر به دلیل افزایش ظرفیت تولید واحد شیرین سازی (nht) یکی از مبدل های مهم این واحد ( مبدل packinox ) سوراخ شد. در حال حاضر کل راه اندازی نهایی فاز یک در انتظار تعویض این مبدل «های تک» است که در این صورت شاهد تولید روزانه ۱۲ مییون لیتر بنزین در کشور خواهیم بود.درباره علت سوراخ یا هر نوع آسیب دیدگی این مبدل گفته می شود که مبدل قدیمی از چین خریداری شده است.

صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ضمن تایید مطالب فوق به خبرنگار مهر گفت: تنها در انتطار تغییر یک قطعه در پالایشگاه هستیم و در صورت تعویض آن، فاز یک این پالایشگاه قادر به تولید بنزین یورو۴ خواهد شد.