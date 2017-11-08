راهپیمایی اربعین نشان دهنده مودت و محبت عملی به اهل بیت است

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- احسان پرنیان: آثار پیاده روی اربعین و شکوه این همایش بزرگ در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان بر کسی پوشیده نیست و آثار معنوی، اخلاقی و تربیتی این همایش مورد تاکید بزرگان دینی و علما است.

در خصوص پیاده روی اربعین به عنوان قدرت نمایی بزرگ جهان اسلام علیه کفر و استکبار جهانی با حجت الاسلام والمسلمین سید علی مروج، امام جمعه اندیشه به گفتگو پرداختیم، که بخش دوم آن در ادامه می آید:

* علی رغم حملات تروریستی، هرساله بر تعداد زائران اربعین حسینی افزوده می شود، به نظر شما علت این اتفاق چیست؟

مردم به عشق امام حسین(ع) خطرات را به جان می خرند و حاضر هستند جان خود را فدای امامشان کنند و ترسی از حملات تروریستی ندارند، هرجای دنیا کسی بخواهد دشمنان واقعی داعش را ببیند، می تواند این جمعیت ۲۰ میلیونی را نظاره کند و ببینند، شیعیان امیرالمومنین(ع) از مرگ هراسی ندارند و کسی که از مرگ نمی هراسد، هیچ گاه شکست نخواهد خورد و در برابر همه زائران جهان خواهد ایستاد.

* نقش راهپیمایی بزرگ اربعین در نمایش قدرت و وحدت مسلمانان را چگونه ارزیابی می کنید؟

همه ساله مسلمانان جهان برای انجام مناسک حج از سراسر جهان و همه کشورهای اسلامی به سرزمین وحی می آیند، که جمعیت این عزیزان ۳ میلیون نفر است، اما ما می بینیم در همایش بزرگ سیاسی و به تعبیری المپیک عزاداری اباعبدالله(ع) میلیون ها نفر شرکت می کنند، این نمایش اقتدار شیعیان و مسلمانان است، که نشان می دهند تفرقه بین مسلمین جایگاهی ندارد.

محبت عملی و مدت به اهل بیت علیهم السلام در اربعین به نمایش گذاشته می شود، قرآن کریم می فرمایند « «قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی » ، یعنی « بگو: بر این (رساندن پیام) از شما مزدی درخواست نمی کنم، جز مودت با خویشانم. » و امام صادق(ع) می فرمایند « من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السّلام و زیارته و من اراد الله به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین علیه السّلام و بغض زیارته» ، یعنی « هر کس که خدا خیر خواه او باشد محبت حسین علیه السلام و زیارتش را در دل او می اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه و خشم حسین علیه السلام و خشم زیارتش را در دل او می اندازد. »

بر اساس این آیه و حدیث و عمل به آن ها و برای عاقبت به خیری، ما در زیارت اربعین شرکت می کنیم، مودت، یعنی محبت عملی و یکی از مصادیق این محبت عملی زیارت اربعین امام حسین(ع) و پیاده روی اربعین است.

* شما یکی از موکب داران با سابقه هستید، در این خصوص توضیح می دهید؟

بله، البته من عضو کوچکی از موکبی هستم که ۴ سال است، توسط ستاد برگزاری نماز جمعه شهر اندیشه در سال جاری با بیش از ۵۰ هزار وعده غذایی، با کمک ها و نذورات مردمی شهر اندیشه در خدمت زائرین اباعبدالله الحسین است و بنده نیز خادم زوار امام حسین(ع) در این موکب هستم.

موکب راهیان کربلا ستاد نماز جمعه شهر اندیشه در جنب مسجد امام حسن مجتبی(ع) در انتهای خیابان قبله حرم اباعبدالله الحسین(ع) در خدمت همه زائران است.

در این موکب ۲ گروه فعالیت می کنند، که متشکل از گروه فرهنگی و نیز گروه نذورات است، گروه فرهنگی اقدام به پیاده روی در مسیر نجف به کربلا در مدت ۴ روز و انجام تبلیغات فرهنگی می کنند و دوستان گروه نذورات در کربلا مستقر هستند.

در مسیر نجف به کربلا، عزیزان عضو ستاد نماز جمعه با شعار«هیهات من الذله» در راهپیمایی اربعین شرکت کرده و تصاویر شهدای مدافع حرم که مایه عزت ما هستند را حمل می کنند.