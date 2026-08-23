به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر یکشنبه در مراسم آغازین هفته دولت در محل امامزاده یحیی (ع) سمنان، با تشریح برنامه‌های این هفته اظهار کرد: امسال ۱۵۷ پروژه در بخش‌های مختلف شهرستان سمنان آماده افتتاح خواهد بود که از این تعداد ۱۴۵ پروژه عمرانی و ۱۲ پروژه اقتصادی است.

وی ادامه داد: برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان سمنان بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و برای پروژه‌های اقتصادی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و مجموع اعتبار این طرح‌ها به حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

فرماندار سمنان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جدید در هفته دولت توضیح داد: علاوه بر پروژه‌های قابل افتتاح، عملیات اجرایی پروژه‌هایی با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان نیز آغاز می‌شود.

صمیمیان یادآور شد: مجموع پروژه‌های افتتاحی و طرح‌هایی که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز می‌شود، زمینه ایجاد بیش از ۲۵۰ فرصت شغلی در شهرستان سمنان را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین به برخی طرح‌های مهم شهرستان اشاره کرد و افزود: در جریان سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سمنان، چندین طرح آموزشی و دانشگاهی و یک واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

فرماندار سمنان خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی خوابگاه دانشگاه سمنان با ظرفیت ۵۲۰ نفر و اعتبار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی ۱۸ ماه تکمیل و به دانشگاه تحویل شود.

صمیمیان با بیان اینکه شهرداری، صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه سمنان، شرکت توزیع نیروی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهداری و راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های هفته دولت نقش دارند، خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار پروژه‌هایی که در این ایام افتتاح یا وارد مرحله اجرا می‌شوند، به بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌رسد.