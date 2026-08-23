جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس از عملیات حمله با سلاح سرد در نزدیکی روستای «العوجا» در شمال اریحا در کرانه باختری که به مجروح شدن یک شهرک‌نشین صهیونیست منجر شد، استقبال کرد. مجری این عملیات توانست به سلامت از محل عقب‌نشینی کند.

حماس تاکید کرد این عملیات در واکنش به کشتارها و جنایات رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین و همچنین تعرضات فزاینده به مسجد الاقصی صورت گرفته است.

این جنبش خاطرنشان کرد عملیات مذکور نشان می‌دهد ملت فلسطین با وجود تمامی اقدامات سرکوبگرانه، تعقیب‌ها و تشدید حملات علیه فلسطینیان، به مقاومت در برابر اشغالگری در تمامی نقاط سرزمین فلسطین ادامه خواهد داد.

حماس در پایان از فلسطینیان در کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست به مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان ادامه دهند و در تمامی نقاط تماس با آنان مقابله کنند.

صبح امروز یک فلسطینی طی عملیات مقاومتی با سلاح سرد به یک شهرک‌نشین صهیونیست در مبادی ورودی روستای العوجا واقع در منطقه اغوار حمله کرد و چندین ضربه به وی وارد کرد که در پی این اقدام دلیرانه این شهرک‌نشین به شدت زخمی شد.

در پی اجرای این عملیات، شمار زیادی از نظامیان صهیونیست در این منطقه مستقر شده و آنجا را به محاصره کامل خود درآوردند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مقامات ارتش رژیم اشغالگر قدس خبر مجروحیت این شهرک‌نشین را تایید کردند.

جنبش مجاهدین: مقاومت تا زمان ادامه اشغالگری، تداوم خواهد داشت

جنبش مجاهدین فلسطین نیز در بیانیه‌ای که امروز صادر کرد، شجاعت و جسارتِ عاملِ این عملیات در مواجهه با اشغالگران و شهرک‌نشینان را ستود و این عملیات را در راستای پاسخ به جنایت‌ها و تجاوزهای مستمر علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه، کرانهٔ باختری و بیت‌المقدس دانست.

در این بیانیه آمده است که تداوم عملیات‌ها در کرانهٔ باختری، شکستِ تلاش‌های امنیتی و نظامی اشغالگران در پایان دادن به مقاومت یا درهم‌شکستنِ ارادهٔ ملت فلسطین را تأیید می‌کند و تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، مقاومت نیز حاضر و پویا خواهد ماند.

جنبش مجاهدین افزود که تشدید تجاوزهای غاصبان علیه فلسطینی‌ها، مقدسات و سرزمین‌هایشان یکی از انگیزه‌های تداوم وضعیت رویارویی در کرانه و قدس است. این بیانیه با تاکید بر پایبندی‌ به گزینهٔ مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیستی، از فلسطینی‌های کرانهٔ باختری و بیت‌المقدس خواست در برابر اشغالگران و شهرک‌نشینان مقاومت و پایداری کنند.