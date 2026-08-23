باند سارقان حرفه ای موبایل قاپ در تبریز متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر یکشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده موبایل قاپی ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۲ نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۴ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان با یکدستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت گوشی موبایل بانوان، کودکان و نوجوانان در معابر مختلف شهر تبریز می نمودند که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به ۳ فقره موبایل قاپی به ارزش ۳ میلیارد ریال اعتراف که کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.