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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

باند سارقان حرفه ای موبایل قاپ در تبریز متلاشی شد

باند سارقان حرفه ای موبایل قاپ در تبریز متلاشی شد

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ نفر موبایل قاپ حرفه ای، ۲ نفر مالخر، کشف ۳ فقره پرونده به ارزش ۳ میلیارد ریال و استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر یکشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده موبایل قاپی ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۲ نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۴ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان با یکدستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت گوشی موبایل بانوان، کودکان و نوجوانان در معابر مختلف شهر تبریز می نمودند که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به ۳ فقره موبایل قاپی به ارزش ۳ میلیارد ریال اعتراف که کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6924889

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