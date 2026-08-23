رسانه همراه مردم در روزهای سخت است

به گزارش خبرنگار مهر ظهر امروز یکشنبه در مجموعه مشکات حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نعیمی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان البرز، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن ادای احترام به شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ رمضان و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای عرصه رسانه، بر نقش مهم خبرنگاران در روایت صحیح رویدادها و پایبندی جامعه رسانه‌ای به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: باید همواره یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم و به گونه‌ای عمل کنیم که شرمنده شهدای والامقام نباشیم.

وی با اشاره به جایگاه شهدای خبرنگار، از شهید محمود صارمی به عنوان یکی از شهدای شاخص عرصه رسانه یاد کرد و افزود: ایام شهادت شهید صارمی فرصتی برای گرامیداشت خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه است و باید از تلاش‌های این قشر در مسیر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جامعه تقدیر کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان البرز همچنین یاد و خاطره دیگر شهدای عرصه رسانه را گرامی داشت و برای خانواده‌های آنان و جامعه رسانه‌ای کشور آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

رسانه همراه مردم در روزهای سخت

نعیمی با قدردانی از حضور و فعالیت خبرنگاران در عرصه‌های مختلف، گفت: جامعه رسانه‌ای در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان حوادث و رویدادهای مختلف، در کنار مردم حضور داشته و وظیفه اطلاع‌رسانی خود را دنبال کرده است.

وی با اشاره به حوادث و شرایط دشوار سال‌های اخیر افزود: در طول این مدت، شاهد پایبندی بخش‌های مختلف جامعه رسانه‌ای به رسالت حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود بوده‌ایم و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه البرز با خیرمقدم به خبرنگاران و فعالان رسانه حاضر در مراسم، بر اهمیت نقش آنان در انعکاس واقعیت‌های جامعه تأکید کرد و گفت: وظیفه خود می‌دانم از برادران و خواهران فعال در عرصه رسانه که با تلاش و احساس مسئولیت در این حوزه فعالیت می‌کنند، تقدیر و تشکر کنم.

حجت‌الاسلام نعیمی همچنین از همکاری مجموعه سپاه استان البرز با جامعه رسانه‌ای قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد این تعامل و همراهی در مسیر تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مؤثر ادامه داشته باشد.

درود بر مردم و جامعه رسانه‌ای

وی همچنین با تجلیل از مردم و جامعه رسانه‌ای کشور گفت: درود خدا بر مردم و درود خدا بر جامعه رسانه‌ای که در خلال دو سال اخیر و در شرایطی که شاهد حوادث مختلف و پیچیده‌ای بوده‌ایم، به مسئولیت خود پایبند بوده است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان البرز در پایان برای خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و عموم مردم آرزوی توفیق کرد و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، از حضور و تلاش اصحاب رسانه در این مراسم تقدیر و تشکر کرد.