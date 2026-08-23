به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای امت احمد در سنندج، با اشاره به تأکید مسئولان ارشد استان بر تداوم این برنامه فرهنگی اظهار کرد: برنامه امت احمد در چهارمین سال برگزاری باید با رفع ایرادات سالهای گذشته، تقویت نقاط قوت و استفاده از ایدهها و نوآوریهای جدید، باشکوهتر از گذشته برگزار شود.
وی افزود: پیامبر اسلام (ص) الگوی حسنه بشریت و معیار مکارم اخلاق است و مهمترین هدف این برنامه باید معرفی و انتقال صفات، روحیات، اخلاق و منش پیامبر اکرم (ص) به جامعه باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: سیره پیامبر اسلام (ص) سرشار از رحمت، گذشت، مهربانی و احترام به انسانهاست و برنامه امت احمد باید به گونهای برگزار شود که این ویژگیها در آن نمود داشته باشد و نسل جدید به ویژه جوانان و نوجوانان با مکتب و سیره نبوی بیشتر آشنا شوند.
انتقال فرهنگ نبوی به نسل جوان
ورمقانی با اشاره به هجمههای فرهنگی و رسانهای دشمنان علیه باورهای دینی بیان کرد: امروز دشمن تلاش میکند نسل جوان را از دین اسلام و مکتب پیامبر اکرم (ص) جدا کند و در چنین شرایطی برنامههای فرهنگی باید با رویکردی هوشمندانه، زمینه تقویت ارتباط نسل جوان با فرهنگ اسلامی و سیره پیامبر رحمت را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای امت احمد باید به گونهای باشد که فرهنگ، منش و اخلاق نبوی هم احیا و هم به نسلهای آینده منتقل شود و این موضوع باید در صدر اهداف برگزارکنندگان قرار گیرد.
معاون استاندار کردستان همچنین با اشاره به همزمانی برگزاری این برنامه با هفته دولت گفت: ماه ربیعالاول ماهی مبارک و سرشار از شور و نشاط است و این فضای معنوی در استان فرهنگی کردستان از جایگاه ویژهای برخوردار است که باید با برنامهریزی مناسب تقویت شود.
مردمی بودن برنامه حفظ شود
ورمقانی بر ضرورت حفظ وجه مردمی مراسم امت احمد تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و حاکمیتی وظیفه برنامهریزی، پشتیبانی و فراهم کردن زیرساختهای لازم را بر عهده دارند و نباید انتظار داشته باشیم مردم برای تأمین امکاناتی مانند آب، برق، مخابرات، پوشش ارتباطی و سایر خدمات وارد عمل شوند.
وی افزود: پشتیبانی دستگاههای اجرایی هیچ منافاتی با مردمی بودن مراسم ندارد و باید زمینهای فراهم شود تا اقشار مختلف مردم در سنین و گروههای گوناگون، از جمله زنان، مردان، جوانان و نوجوانان، در این برنامه حضور پیدا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین اطلاعرسانی را یکی از ارکان مهم موفقیت این برنامه دانست و اظهار کرد: اطلاعرسانی باید هم پیش از برگزاری مراسم و هم در حین و پس از آن انجام شود و مستندسازی این رویداد فرهنگی نیز اهمیت زیادی دارد.
مهماننوازی کردستانیها باید در امت احمد نمایان باشد
ورمقانی با اشاره به حضور مهمانانی از خارج استان در این برنامه گفت: مردم کردستان به مهماننوازی شهره هستند و این ویژگی باید در مراسم امت احمد بیش از گذشته نمود پیدا کند.
وی ادامه داد: مهمانانی که از سایر استانها در این برنامه حضور پیدا میکنند، سفیران فرهنگی کردستان خواهند بود و نحوه برخورد با آنان میتواند پیام مثبت یا منفی از فرهنگ استان به نقاط مختلف کشور منتقل کند.
وی افزود: همانگونه که در برنامههای بزرگی همچون مسابقات قرآن، میزبانی شایسته مردم کردستان بازتاب گستردهای پیدا کرد، در برنامه امت احمد نیز باید با رفتار، اخلاق و برخورد مناسب، جلوهای واقعی از سیره پیامبر اکرم (ص) را به نمایش بگذاریم.
وحدت؛ محور اصلی برنامه امت احمد
معاون استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت برجسته شدن موضوع وحدت در این برنامه گفت: کردستان نمونهای روشن از همزیستی اقوام، مذاهب و گروههای مختلف است و برنامههای فرهنگی استان باید در راستای تقویت این ظرفیت ارزشمند برگزار شوند.
ورمقانی افزود: امت احمد باید پیامآور وحدت و همدلی باشد و این برنامه میتواند الگویی برای نمایش وحدت مسلمانان و همبستگی مردم استان باشد.
وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد شکاف میان مردم هستند، باید از ظرفیت برنامههای فرهنگی برای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت استفاده کنیم و اجازه ندهیم اختلافافکنی دشمنان بر فضای جامعه اثر بگذارد.
همه دستگاهها برنامه امت احمد را برنامه خود بدانند
ورمقانی با تأکید بر ضرورت نگاه استانی به این برنامه اظهار کرد: امت احمد متعلق به مجموعه یا دستگاه خاصی نیست، بلکه یک برنامه فرهنگی متعلق به مردم کردستان است و همه دستگاهها باید آن را برنامه خود بدانند.
وی گفت: اگر اتفاق مثبتی در این مراسم رقم بخورد، آبروی استان است و اگر خدای ناکرده مشکلی ایجاد شود، آثار و تبعات آن نیز متوجه همه استان خواهد شد؛ بنابراین همه دستگاهها باید با نگاه مسئولانه پای کار باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد، سمنها و چهرههای شاخص فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت افراد مورد اعتماد و شناختهشده در میان مردم برای تقویت مشارکت عمومی استفاده شود.
تأمین امنیت و سلامت مردم اولویت دارد
ورمقانی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در این مراسم گفت: موضوع امنیت، سلامت و خدماترسانی به مردم باید با جدیت دنبال شود و دستگاههای انتظامی، اورژانس، آتشنشانی، هلال احمر و حوزه بهداشت و درمان از آمادگی لازم برخوردار باشند.
وی ادامه داد: با توجه به حضور جمعیت قابل توجه در مراسم، لازم است نقاط استقرار نیروهای امدادی و خدماتی از قبل مشخص شود و هماهنگی میان دستگاههای مسئول به شکل دقیق صورت گیرد.
معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر ترافیکی مناسب تأکید کرد و گفت: برنامهریزی ترافیکی باید به گونهای باشد که ضمن تأمین اهداف مراسم، کمترین مزاحمت برای شهروندان ایجاد شود.
خدماترسانی دستگاهها در تراز یک رویداد فرهنگی
ورمقانی آب، برق، گاز، مخابرات، صداوسیما، بهداشت و درمان و سایر دستگاههای خدماترسان را از بخشهای مهم پشتیبانی مراسم دانست و اظهار کرد: این دستگاهها همانند سایر برنامههای مهم استان باید در امت احمد نیز با آمادگی کامل حضور داشته باشند.
وی همچنین بر نقش روابط عمومی دستگاههای اجرایی در فضاسازی شهری تأکید کرد و گفت: فضای شهر باید متناسب با شأن پیامبر رحمت و جایگاه فرهنگی سنندج و کردستان آماده شود و روابط عمومی دستگاهها نیز در این زمینه نقش فعال داشته باشند.
ورمقانی افزود: انتظار میرود شهرداری و دستگاههای اجرایی در فضاسازی شهری مشارکت جدی داشته باشند تا چهره شهر در ایام برگزاری برنامه، جلوهای متناسب با امت احمد پیدا کند.
ظرفیت شهرستانها برای تداوم این حرکت فرهنگی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در پایان با اشاره به ظرفیت شهرستانهای استان برای اجرای برنامههای فرهنگی مرتبط با ماه ربیعالاول گفت: توسعه برنامه امت احمد در شهرستانها باید بر اساس استقبال و ظرفیتهای بومی انجام شود و برنامههای فرهنگی را نمیتوان با اجبار توسعه داد.
وی خاطرنشان کرد: هر شهرستانی که آمادگی و علاقهمندی داشته باشد، میتواند با استفاده از ظرفیت امامان جمعه، حوزههای علمیه، دستگاههای فرهنگی و مردم، برنامههای مرتبط را دنبال کند.
ورمقانی تأکید کرد: هدف نهایی این است که یک برنامه فرهنگی در تراز نام و جایگاه فرهنگی کردستان برگزار شود؛ برنامهای که محور آن سیره نبوی، وحدت اسلامی، مشارکت مردمی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان باشد و بتواند در سالهای آینده نیز با قوت و شکوه بیشتری تداوم پیدا کند.
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