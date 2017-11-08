به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، احمد جلیل با اشاره به اینکه تعداد زائران ایرانی بیشتر از سالهای گذشته است، اظهار کرد: امسال سطح هماهنگی‌ها بین مقامات بلندپایه ایران و دولت عراق افزایش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه استانداری نجف نیز همکاری بسیار نزدیکی با ایرانی‌ها دارد، افزود: برپایی‌ چنین موکب‌هایی سبب شده تا روابط بین ایران و عراق افزایش یابد و این افزایش سطح روابط حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را در می‌گیرد.

معاون استاندار نجف اشرف با تاکید بر اینکه مردم ایران و عراق با یکدیگر انس گرفته‌اند، ابراز کرد: سال گذشته آرزوی قلبی بنده این بود که امسال پذیرای تعداد بیشتری از زائران اباعبدالله الحسین(ع) باشیم که این آرزو محقق شد و برای سال آینده نیز همین موضوع را آرزومندم.

وی با بیان اینکه بازدید از موکب‌ها را در دستور کار خود قرار داده و از بیشتر موکب‌ها نیز بازدید کرده‌ایم، گفت: تا این لحظه با توجه به بازدیدهایی که بنده داشتم نزدیک به ۱۷۰ موکب ایرانی در نجف

اشرف مستقر هستند اما به نظر تعداد موکب‌های ایرانی در نجف بیشتر از این تعداد باشد.

جلیل بیان کرد: در روزهای آینده آمار دقیق موکب‌های ایرانی مستقر در نجف اشرف را اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به موکب‌هایی که دیگر کشورها در نجف اشرف برپا کرده‌اند، افزود: با توجه به گشت‌زنی‌هایی که ما داشتیم شاهد حضور موکب‌هایی از بیشتر کشورهای جهان هستیم که اینجای خوشحالی دارد.

معاون استاندار نجف اشرف با بیان اینکه ما شاهد استقرار موکبی از آمریکا(میشیگان) در نجف اشرف هستیم، اظهار کرد: باید توجه کنیم که این موکب با نام آمریکا مستقر نشده بلکه نام ائمه اطهار(ع) را در موکب خود استفاده کرده است.

وی با اشاره به اینکه ما در حال بررسی و شناسایی موکب‌ها هستیم، خاطرنشان کرد: با شناسایی تمامی موکب‌ها آمار دقیق موکب‌های خارجی مشخص و اعلام می‌شود.

جلیل با ابراز امیدواری از سربلندی هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: برای تمام مردم ایران نیز آرزوس سلامتی و موفقیت دارم.