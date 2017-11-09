تعارف نداریم، در بازی با حفاری قرار نبود برنده بشویم!

مجید حلاجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت تیم تاسیسات مقابل هیات فوتبال قم در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال که سومین باخت متوالی تاسیسات محسوب می شد، گفت: ما روز بدی را پشت سر گذاشتیم. نیمکت ما به خاطر اتفاقات و اخراجهای بازی با حفاری، خالی بود. مهدی جاوید را هم نداشتیم. فشار بازی با حفاری تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد بازیکنان داشت.

وی افزود: با این حال، این مسائل دلیل نمی شود. ما نباید در این بازی بازنده می شدیم. انصافا تیم قم هم خیلی خوب کار کرد ولی ما هم فرصتهای زیادی از دست دادیم.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات درباره اینکه وحید شمسایی سرمربی این تیم گفته بود نمی‌خواهند این تیم قهرمان لیگ برتر شود، گفت: در بازی ما با مس سونگون در تهران اتفاقات بدی افتاد. بازیکنان ما را مدام می زدند. در ثانیه های ابتدایی هم با نیمکتمان درگیر شدند. شاید اینها حساب شده باشد. در بازی با حفاری هم دو مربی ما اخراج شدند؛ داخل زمین آب خالی ریختند و از سکوها بطری پرتاب کردند. ما به فدراسیون فوتبال هم بابت این اتفاقات نامه نوشتیم.

حلاجی یادآور شد: حتی کمیته داوران هم تایید کرد که اشتباهات داوری بازی تاسیسات با حفاری آشکار بوده است و مشکلی داوری خیلی بالاست. این داوری معنادار بود. حالا شاید آقایان هم ناراحت شوند. قرار نیست برای اینکه دیگران ناراحت نشوند، ما هم حرفمان را نزنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما هم اعتقاد دارید که نمی خواهند تاسیسات قهرمان شود؟ تصریح کرد: در بازی با حفاری به جد می گویم نه، نمی خواهند قهرمان شویم. در بازی با مس هم داور خیلی چیزها را نادیده گرفت. تعارف که نداریم؛ قرار نبود در بازی با حفاری برنده باشیم. ما نیمه اول دو گل زدیم ولی چه اتفاقاتی می افتد که 7 گل دریافت می کنیم؟ چرا باید احمد پری آذر مربی تیم ما که حتی در دوران بازیگری‌اش اخراج نشده بود، مقابل حفاری اخراج می شود. اتفاقات بازی با حفاری واقعا ظلم بود.