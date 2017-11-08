زنان روستایی سمنان نیازمند طرح های آموزش مشارکتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زینب کرکه آبادی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه بهداشت روانی بانوان به میزبانی استانداری سمنان، با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت زندگی بین زنان روستایی، بیان داشت: زنان روستایی سمنان نیازمند طرح های آموزش مشارکتی به منظور ارتقای استاندارد های زندگی، دوری از معضلات اجتماعی، کاهش کمبودهای روانی و همچنین بهداشت محیط زندگی هستند که در این راستا نیازمند مشارکت دستگاه های ذی ربط مانند دانشگاه ها هستیم.

وی افزود: باید برگزاری دوره های آموزشی به صورت مشارکتی را در مناطق روستایی، در حوزه‌های مختلف خصوصاً در بخش بهداشت و روان زنان جدی‌تر بگیریم چرا که زن، محور خانواده است و رسالت تربیت نسل آتیه ساز ایران اسلامی را برعهده دارد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان درباره برنامه های استانداری در راستای ارتقای آموزش ها به زنان روستایی، بیان کرد: ایجاد کارگروه سلامت روانی زنان برای نخستین بار در استانداری، اولین اقدامی است که در این راستا صورت گرفته که یاری رساندن به جامعه روستایی و خصوصا زنان روستایی برای ارتقای کیفیت زندگی نخستین کار ویژه این کارگروه است.

کرکه آبادی گفت: مدیریت فضاهای ورزشی برای ورود بانوان به حوزه های ورزشی در روستاها، در کنار برگزاری دوره های آموزشی مانند آئین همسرداری، تربیت فرزند، نشاط اجتماعی و ... در زمره اقداماتی است که در برنامه کارگروه ارتقای سلامت روانی زنان استانداری سمنان قرار دارد و به مرور با ابلاغ به دستگاه های ذی ربط، اجرایی خواهد شد.

وی افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود در روستاها در راستای توانمند سازی زنان از دیگر اقداماتی است که طی یک برنامه ریزی مدون در دستور کار استانداری سمنان قرار دارد که قطعاً می تواند در کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها نیز موثر باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان، گفت: فراهم آوردن زندگی سالم از بعد روانی و جسمی دو مقوله اصلی برای ایجاد کارگروه سلامت روانی بانون در مجموعه استانداری بوده است.