مدیران پای صحبت مردم بنشینند؛ مدیون مادران و خانواده شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی غروب یکشنبه در دیدار با مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان در محل دفتر خود خواستار فعالیت جهادی استانداری پیرامون امور زنان شد و بیان کرد: ارزیابی فعالیت حوزه بانوان در بازه یک ماه اخیر برای شناسایی نقاط ضعف و قوت ضروری است.

وی به لزوم برنامه ریزی مناسب و دقیق پیرامون حوزه بانوان در شرایط حساس کنونی اشاره کرد و افزود: امروز می‌بایست برنامه‌های تبیینی تهیه و تدوین شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان از استانداری خواست تا از موکب‌های دایر در شب‌های اقتدار حمایت کند و اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این شب ها می‌طلبد تا دفتر امور بانوان استانداری به عنوان تسهیل پ‌گر در کنار موکب ها حضور یابد.

مطیعی از شهادت جوانان و فرزندان رشید کشور به داغ سنگین تحمیل شده بر خانواده ها ابراز تأسف کرد و افزود: از استانداری درخواست داریم تا با این خانواده‌ها ارتباط موثری برقرار کرده و آن‌ها را در جریان برنامه های فرمانداری ها قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه جوشش مردم با همه سلایق فکری متنوع در شب های اقتدار قابل تقدیر است، افزود: در این شب‌ها می‌بایست فضای گفتگو فراهم و به سئوالات مردم پیرامون رفع ابهامات پاسخ داده شود.