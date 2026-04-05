۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

مدیران پای صحبت مردم بنشینند؛ مدیون مادران و خانواده شهدا هستیم

سمنان-نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اینکه همه مسئولان و مردم مدیون ایثار مادران و خانواده‌های شهدا هستند، از استانداری خواست تا مدیران اجرایی را پای صحبت این خانواده‌ها بنشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی غروب یکشنبه در دیدار با مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان در محل دفتر خود خواستار فعالیت جهادی استانداری پیرامون امور زنان شد و بیان کرد: ارزیابی فعالیت حوزه بانوان در بازه یک ماه اخیر برای شناسایی نقاط ضعف و قوت ضروری است.

وی به لزوم برنامه ریزی مناسب و دقیق پیرامون حوزه بانوان در شرایط حساس کنونی اشاره کرد و افزود: امروز می‌بایست برنامه‌های تبیینی تهیه و تدوین شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان از استانداری خواست تا از موکب‌های دایر در شب‌های اقتدار حمایت کند و اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این شب ها می‌طلبد تا دفتر امور بانوان استانداری به عنوان تسهیل پ‌گر در کنار موکب ها حضور یابد.

مطیعی از شهادت جوانان و فرزندان رشید کشور به داغ سنگین تحمیل شده بر خانواده ها ابراز تأسف کرد و افزود: از استانداری درخواست داریم تا با این خانواده‌ها ارتباط موثری برقرار کرده و آن‌ها را در جریان برنامه های فرمانداری ها قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه جوشش مردم با همه سلایق فکری متنوع در شب های اقتدار قابل تقدیر است، افزود: در این شب‌ها می‌بایست فضای گفتگو فراهم و به سئوالات مردم پیرامون رفع ابهامات پاسخ داده شود.

کد مطلب 6792465

