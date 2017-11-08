به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با محمدحسین مقیمی استاندار تهران ضمن تسلیت اربعین حسینی و با بیان اینکه بر خلاف تصور همگان استان تهران در خیلی از شاخص ها در ردیف استان های غیر برخودار قرار دارد اظهار کرد: از جمله شاخص های نگران کننده در استان تهران وضعیت آسیب های اجتماعی است که در مرز بحرانی قرار دارد.

وی با اشاره به بازدید خود و جمعی از اعضای فراکسیون امید از محله هرندی تهران افزود: نظام ما قرار بود الگویی برای کشورهای اسلامی باشد اما وضعیت آسیب‌های اجتماعی در تهران زیبنده نظام اسلامی نیست.

عارف تصریح کرد: کاش آنچه در برخی مناطق تهران مشاهده شد، صرفا در خواب دیده می‌شد اما متاسفانه واقعیتی است که در زمان بیداری در پایتخت کشور آن را مشاهده کردیم و باید برای آنکه وضعیت از آنچه که هست فجیع‌تر نشود، راه حلی برای سامان ‌یابی آسیب‌های اجتماعی پیدا کرد.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران با شاره به چالش های تهران از جمله آلودگی هوا و موضوع آباضافه کرد: در حال حاضر برای کاهش این مشکلات ۳۵ نماینده استان تهران در مجلس شورای اسلامی به وحدت و هماهنگی خوبی رسیده اند و امیدواریم با همکاری استانداری تهران، شورای شهر و شهرداری پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

عارف با بیان اینکه سرانه ورزشی در استان تهران نگران کننده است تاکید کرد: تامین بودجه برای اجرای پروژه های عمرانی جدید استان و همچنین رفع تنگناهای مالی ضروری است. در فصل تعیین بودجه برای سال آینده هستیم و نمایندگان استان تهران با همراهی استاندار باید برای تامین اعتبارات مورد نیاز استان تلاش مضاعفی کنند.