توضیحات حجتی در مورد سیب های کنار جاده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت، در جمع خبرنگاران درباره محصولات باغات سیب که بخش عمده ای از آن غیر قابل عرضه در بازار میوه است گفت: در فصل برداشت هر محصول، هر سال عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد و همین باعث افت قیمت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با تمهیدات اندیشه شده به طور غیرمستقیم تلاش کرده‌ایم برای محصول سیب یارانه صادرات در نظر گرفته شود افزود: با تصمیم دولت واردات موز را به صادرات سیب گره زده ایم. تلاش می کنیم این فاصله به طور تدریجی معنادار شود و امروز نیز در این باره در دولت تصمیم گرفته شد تا از صادرات سیب در حد مقبول پشتیبانی شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تصویری که از میوه های غیر قابل فروش در فضای مجازی منتشر شد روال سالیانه است، هر سال، سیب هایی که قابل استفاده در بازار میوه نیست در حاشیه انبارها تلنبار شده و برای کنسروسازی استفاده می شود اما سیب های مجلسی قابل ارائه به بازار، وارد صحنه می شود.

حجتی در خصوص خرید تضمینی گندم نیز عنوان کرد: امروز یا حداکثر تا شنبه دو هزار میلیارد تومان اوراق عرضه و تا یکشنبه در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان هفته آینده بیش از ۹۵ درصد بدهی دولت به کشاورزان پرداخت می شود.