کشف آثار تاریخی در کاخ سلیمانیه کرج

بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، محمد احمدی سرپرست هیئت باستانشناسی کاخ سلیمانیه شهرستان کرج افزود: این کاوش با هدف پیگردی و خواناسازی ساختارهای معماری ضلع جنوبی کاخ انجام و ساختارهای معماری این بخش مشخص شد.
به گفته این باستانشناس آجر فرشهای دوره قاجار، حوض آب، کانالهای آبرسانی و کفهای سنگفرش دوره پهلوی به همراه یک حلقه چاه و مجموعهای از لایهها و انباشتهای متعلق به دوره جمهوری اسلامی از دیگر آثار بهدستآمده در این کاوش هستند.
او گفت: کاخ سلیمانیه از جمله کاخهای دوره قاجاریه است که بین سالهای ۱۲۲۵ تا ۱۲۲۷ هجری قمری بهدستور فتحعلیشاه قاجار در میان باغی بزرگ و در کنار رودخانه کرج بنا شد.
احمدی خاطرنشان کرد: «این کاخ در تاریخ ۱۳۲۷/۱۲/۲ با شماره ۳۷۰ در فهرست آثار ملی ایران بهثبت رسید و در سال ۱۳۸۹ به کاخ موزه سلیمانیه تبدیل شد.
مجوز کاوش باستانشناسی کاخ سلیمانیه کرج از سوی ریاست پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری صادر شد.
