به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان که امروز چهارشنبه (۱۷ آبان) در جلسه این حزب برای گفتگو پیرامون ساختار جدید حزب اسلامی سخن میگفت، خواستار عدم مداخله خارجیها در انتخابات افغانستان شد.
وی گفت که خارجیها نباید در انتخابات آینده مداخله کنند بلکه آنان باید نقش نظارتی در برگزاری انتخابات آینده افغانستان داشته باشند.
وی افزود که حلقه های داخلی و خارجی تلاش دارند تا مانع برگزاری انتخابات شده و دولتی را ایجاد کنند که خودشان نیز در آن سهم داشته باشند.
حکمتیار همچنین بر برگزاری انتخابات به موقع تاکید کرد و گفت که هیچ بهانهای نباید سبب تعویق انتخابات افغانستان شود.
رهبر حزب اسلامی افغانستان با اشاره به تجارب تلخ انتخابات گذشته ریاست جمهوری این کشور بیان داشت که خارجیها نباید در انتخابات آینده افغانستان مداخله کنند.
وی همچنین افزود که پس از برگزاری انتخابات، دولت افغانستان باید نتایج آن را در زودترین فرصت اعلام کند.
وی در بخشی از سخنان خود از گروههای تروریستی خواست تا به روند صلح بپیوندند. حکمتیار گفت که اگر گروه طالبان به صلح بپیوندند، تمام شرطهای معقول آنان پذیرفته و با آنان همکاری خواهد شد.
رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین بر همدلی و همبستگی میان احزاب و گروههای سیاسی افغانستان تاکید کرد و گفت که همه جریانهای سیاسی باید گذشته تاریک را فراموش کرده و برای آبادی و پایان جنگ در افغانستان هم صدا شوند.
حکمتیار با اشاره به توافقنامه صلح حزب اسلامی با دولت افغانستان گفت که رهبری دولت وحدت ملی خواستههای این حزب، مبنی بر آزادسازی زندانیان حزب اسلامی را برآورده نکرده و حتی برخی از افرد این حزب را زندانی کرده است.
وی تاکید کرد که هرچند دولت افغانستان شماری از خواستههای این حزب را برآوده نکرده است اما آنان به توافقنامه حزب اسلامی با دولت وحدت ملی در زمینه صلح پایبند بوده و از این پس از راههای سیاسی و صلح به مبارزات خود ادامه خواهند داد.
لازم به ذکر است که گلبدین حکمتیار چند ماه پیش طی مذاکرات بین الافغانی به روند صلح افغانستان پیوست، وی نزدیک به چهار دهه با دولت های مختلف در افغانستان جنگیده است. بسیاری حکمتیار را عامل اصلی ویرانیهای کابل میدانند.
برپایی امارت اسلامی طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از خواستههای اولیه وی از دولت افغانستان بود که بعدها فروکش کرد و حاضر شد علیرغم حضور نیروهای خارجی در افغانستان به روند صلح بپیوندد.
