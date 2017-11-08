خرید تضمینی ۱۴۴ تن دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان کرمانشاهی

مظفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در استان کرمانشاه دانه روغنی آفتابگردان در شهرستان اسلام آباد کشت می‌شود و این میزان آفتابگردان نیز توسط یک مرکز خرید در بخش شیان شهرستان اسلام آباد از کشاورزان خریداری شده است.

وی ارزش آفتابگردان های خریداری شده را در حدود ۳ میلیارد و هفتصد میلیون ریال اعلام کرد و افزود : از این مقدار تا کنون بیش ۳ میلیارد ریال آن توسط بانک کشاورزی به حساب کشاورزان واریز شده است و روند پرداخت بدون هیچ مشکلی در حال انجام می باشد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت: پس از عملیاتی شدن خرید تضمینی گندم و دانه روغنی کلزا، آفتابگردان به عنوان سومین محصول و تولیدات کشاورزی است که توسط مراکز خرید شرکت غله استان کرمانشاه از کشاورزان با نرخ تضمینی خریداری می‌شود.

رحیمی افزود: در اجرای سیاست‎های حمایتی دولت و بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به منظور توسعه کشت دانه‎های روغنی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی آفتابگردان با نرخ مصوب انجام گرفت.

وی گفت: در فصل زراعی گذشته در مجموع ۱۱۴ تن دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان خریداری شده بود که تا کنون شاهد رشد ۲۷ درصدی خرید تضمینی این محصول از کشاورزان استان می باشیم و پیش بینی می گردد خرید تضمینی این محصول در استان به رقم بیش از ۱۶۰ تن برسد.