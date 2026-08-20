به گزارش خبرگزاری مهر، نوید کرامتی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این هیات متشکل از ۱۲۵ رشته‌ و سبک‌های رزمی متنوع است که ۳۵رشته آن حائز اهمیت است.

وی افزود: اخیرا با هماهنگی فدراسیون شاهد برگزاری مسابقات رزمی کیک بوکسینگ قهرمانی اردبیل به یاد شهدای مظلوم میناب بودیم.کرامتی عنوان کرد: این مسابقات در دو سالن رضازاده و تختی اردبیل برگزار و بیش از ۳۲۰ رزمی کار با هم رقابت کردند.

رئیس هیئت انجمن ورزش‌های رزمی استان اردبیل گفت: با تشکیل تیم منتخب پانکریشین گراپلینگ شاهد اعزام تیم منتخب به مسابقات جهانی خواهیم بود.

وی افزود: خروجی انتخابی تیم ملی پانکریشین گراپلینگ با مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان عازم مسابقات جهانی باکو می شوند.

کرامتی از سازماندهی بیش از ۴ هزار ورزشکار رزمی کار در استان خبر داد و افزود: در بحث استعداد یابی ورود کردیم و قرار است در ماه آینده تیم منتخب استان در رویداد ملی استعدادهای برتر حضور پیدا کند.

وی به جدا شدن انجمن ام ام ای از این این فدراسیون اشاره کرد و اظهار داشت:پیشتر قهرمانانی در این رشته از اصلاندوز داشتیم که جز افتخارات استان اردبیل محسوب می شد.