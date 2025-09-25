کرمانشاه رتبه سوم تولید آفتابگردان کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر سعید کریمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در کشت دانه‌های روغنی اظهار داشت: امسال ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت آفتابگردان اختصاص داده شده و پیش‌بینی می‌کنیم با میانگین عملکرد ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ کیلوگرم در هکتار، حدود ۱۱ هزار تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه شهرستان سنقر بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان را در استان به خود اختصاص داده است، افزود: در مزارع قدیمی این شهرستان، عمدتاً رقم بومی و قدیمی سنقری کشت می‌شود، اما طی سال‌های اخیر ارقام جدیدی همچون T۶ و S۴۰۰ نیز به چرخه تولید اضافه شده‌اند که کیفیت و عملکرد محصول را افزایش داده‌اند.

کریمی در ادامه با اشاره به ظرفیت ویژه این شهرستان گفت: آفتابگردان سنقر و کلیایی به ثبت ملی رسیده و رقم سنقری یکی از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین ارقام کشور در حوزه آفتابگردان است که نام آن در سطح ملی اعتبار ویژه‌ای دارد.

وی زمان کشت آفتابگردان در کرمانشاه را از اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت عنوان کرد و گفت: برداشت محصول در شهریورماه انجام می‌شود و این چرخه کشت و برداشت، ضمن ایجاد اشتغال برای کشاورزان منطقه، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با تولید ۱۱ هزار تن آفتابگردان، کرمانشاه توانسته است رتبه سوم کشور را در کشت و تولید این محصول به دست آورد و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توسعه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای جایگاه کشاورزی ملی است.