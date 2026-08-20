زهرا معینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات پرش با اسب در ردههای تمرینی، مبتدی و آزاد روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در بجنورد برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقات به همت هیئت سوارکاری شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند برای تماشای رقابت سوارکاران در محل برگزاری حضور پیدا کنند.
رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی ادامه داد: این رقابتها از ساعت ۱۷ در باشگاه سوارکاری آرادلند برگزار میشود.
معینی گفت: برگزاری مسابقات در ردههای مختلف، فرصت مناسبی برای حضور سوارکاران و افزایش تجربه ورزشکاران این رشته فراهم میکند و میتواند به توسعه ورزش سوارکاری در خراسان شمالی کمک کند.
نظر شما