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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

معینی: مسابقات پرش با اسب در بجنورد برگزار می‌شود

معینی: مسابقات پرش با اسب در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی از برگزاری مسابقات پرش با اسب در رده‌های تمرینی، مبتدی و آزاد در بجنورد خبر داد.

زهرا معینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات پرش با اسب در رده‌های تمرینی، مبتدی و آزاد روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در بجنورد برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات به همت هیئت سوارکاری شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای رقابت سوارکاران در محل برگزاری حضور پیدا کنند.

رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی ادامه داد: این رقابت‌ها از ساعت ۱۷ در باشگاه سوارکاری آرادلند برگزار می‌شود.

معینی گفت: برگزاری مسابقات در رده‌های مختلف، فرصت مناسبی برای حضور سوارکاران و افزایش تجربه ورزشکاران این رشته فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه ورزش سوارکاری در خراسان شمالی کمک کند.

کد مطلب 6922106

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