یک «هیتمن» جدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیم‌اسپات، کمپانی آی‌او اینتراکتیو (IO Interactive) که تولیدکننده مجموعه بازی‌های معروف و پرفروش «هیتمن» است اعلام کرده قسمت بعدی این بازی را در حال حاضر در دست تهیه دارد.

این بازی جدید هنوز عنوانی ندارد و جزییاتی هم از خط داستانی آن منتشر نشده، اما از وقتی که نگرانی‌هایی مبنی بر این به وجود آمد که استودیوی اسکوئر انیکس ممکن است بسته شود و به این ترتیب آی‌او از آن جدا شد تا مستقل بشود و خطری ادامه این بازی را تهدید نکند، این نخستین باری است که خبر انتشار قسمتی جدید از «هیتمن» منتشر می‌شود.

هاکان آبراک مدیر عامل کمپانی آی‌او در یک پست وبلاگی به از راه رسیدن قسمت جدید این بازی اشاره کرد و گفت: «درباره بازی جدیدمان می‌خواهم به شما بگویم که داریم پیشرفت خوبی می‌کنیم و قرار است امکانات هیجان‌انگیز جدیدی از جمله چیزهایی که تا به حال در فرنچایز وجود نداشته در آن قرار بدهیم، اما الان نمی‌توانیم درباره جزییات آن‌ها با شما صحبت کنیم. باید کمی بیشتر منتظر بمانید چون می‌خواهیم در سال ۲۰۱۸ در این مورد صحبت کنیم.»

هنوز مشخص نیست خبر ساخته شدن یک بازی جدید در این مجموعه برای بازی سال ۲۰۱۶ که با عنوان ساده «هیتمن» به صورت اپیزودی منتشر شد و یک ریبوت در این مجموعه بود به چه معنا خواهد بود. کمپانی آی‌او سال گذشته گفته بود این بازی فصل اول از یک برنامه سه فصلی است و در پست وبلاگی جدید هم دوباره از همان واژه فصل اول استفاده می‌شود، بنابراین احتمالا بازی جدید دنباله بازی سال ۲۰۱۶ خواهد بود.

در قسمتی دیگر از پست وبلاگی خود، آبراک می‌گوید «هیتمن» حالا بیش از ۷ میلیون بازیکن دارد.

مجموعه بازی‌های «هیتمن» که از طریق ویندوز، اکس‌باکس، پلی‌استیشن۲، گیم‌کیوب، اکس‌باکس۳۶۰، پلی‌استیشن۳، اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن۴ قابل اجرا هستند، نخستین بار در سال ۲۰۰۰ با بازی «هیتمن: کد ۴۷» وارد بازار شد و هفدهمین سالگرد آن تا چند روز دیگر از راه می‌رسد.

تا به حال دو فیلم سینمایی از آن ساخته شده است. فیلم اول در سال ۲۰۰۷ با نقش‌آفرینی تیموتی اولیفانت ساخته شد که عملکرد خوبی میان منتقدان نداشت،‌ اما فروش خوبی را به ثبت رساند. اقتباس سینمایی دوم آن هم در سال ۲۰۱۵ از راه رسید که روپرت فرند در آن نقش‌آفرینی کرد.

داستان این مجموعه حول محور شخصیتی به نام «مامور ۴۷» به وقوع می‌پیوندد، یک آدمکش حرفه‌ای کپی‌شده ژنتیکی که به خاطر عملکرد بی‌نقص خود مثل یک افسانه می‌ماند و برای یک سازمان مخفی آدم می‌کشد.