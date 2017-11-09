اربعینیان فارس در مسیر حرم مطهر شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه پیاده روی و اجتماع بزرگ اربعینیان شهر شیراز از ساعاتی پیش آغاز شد اما همچنان عزاداران امام حسین(ع) از شهرهای نزدیک به شیراز به این تجمع اضافه می شوند.

حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) محل اصلی اجتماع بزرگ اربعینیان فارس و شیراز بود که از ساعات اولیه صبح شاهد حضور گروه های مختلف عزاداری شد.

مسیرهای پیاده روی عزاداران حسینی از شب گذشته با ایجاد موکب هایی برای عزاداران آماده شد تا جاماندگان اربعین بتوانند عزاداری خود را در سومین حرم اهل بیت(ع) انجام دهند.

شاید بتوان شلوغ ترین خیابان امروز شیراز را خیابان حضرتی دانست هرچند که تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر مملو از جمعیت بود.

اربعینیان در حرم مطهر حضرت شاه چراغ(ع) نماز جماعت را اقامه کردند.

در مساجد و حسینیه های دیگر شیراز نیز مراسم عزاداری همچنان در حال برگزاری است.