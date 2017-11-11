دانشگاه خلیج فارس خوابگاه متاهلی ندارد

عبدالمجید مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خلیج فارس در حوزه خوابگاه های متاهلی و تحصیلات تکمیلی نیازمند سرمایه گذاری دولتی است.

وی افزود: تا سال ۹۴ براساس برنامه پنجم توسعه منع احداث خوابگاه از سوی دولت وجود داشت و این درحالی بود که ظرفیت پذیرش دانشجویان روبه افزایش بود.

رئیس دانشگاه خلیج فارس تاکید کرد: از سال ۹۴ به بعد براساس رفع منع سرمایه گذاری دولتی برای ساخت خوابگاه و کمک استانداری توانستیم سه ساختمان را به ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه اضافه کنیم.

مصلح خاطرنشان کرد: درحال حاضر این دانشگاه دارای ۲ هزار و ۶۰۰ ظرفیت خوابگاهی است.

وی عنوان کرد: در سال جاری توانستیم به بیشتر درخواست های دانشجویان برای دریافت خوابگاه پاسخ دهیم.