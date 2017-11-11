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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۸

رئیس دانشگاه تاکید کرد:

دانشگاه خلیج فارس خوابگاه متاهلی ندارد

دانشگاه خلیج فارس خوابگاه متاهلی ندارد

رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: این دانشگاه هیچ ظرفیت خوابگاهی متاهلی ندارد و قرار است با همکاری استانداری، سازمان برنامه استان و بنیاد ۱۵ خرداد این ظرفیت ایجاد شود.

عبدالمجید مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خلیج فارس در حوزه خوابگاه های متاهلی و تحصیلات تکمیلی نیازمند سرمایه گذاری دولتی است.

وی افزود: تا سال ۹۴ براساس برنامه پنجم توسعه منع احداث خوابگاه از سوی دولت وجود داشت و این درحالی بود که ظرفیت پذیرش دانشجویان روبه افزایش بود.

رئیس دانشگاه خلیج فارس تاکید کرد: از سال ۹۴ به بعد براساس رفع منع سرمایه گذاری دولتی برای ساخت خوابگاه و کمک استانداری توانستیم سه ساختمان را به ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه اضافه کنیم.

مصلح خاطرنشان کرد: درحال حاضر این دانشگاه دارای ۲ هزار و ۶۰۰ ظرفیت خوابگاهی است.

وی عنوان کرد: در سال جاری توانستیم به بیشتر درخواست های دانشجویان برای دریافت خوابگاه پاسخ دهیم.

کد مطلب 4140354

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