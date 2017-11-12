تراکتوری ها به دنبال دومین قهرمانی در جام شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات چهارجانبه جام شهدا سه شنبه هفته جاری با شناخت تیم قهرمان به پایان می رسد.

در این دوره از رقابت ها که در تهران در حال برگزاری است، چهار تیم تراکتورسازی تبریز، پدیده مشهد، سایپا و پارس جنوبی جم حضور دارند.

در بازی های روز نخست سایپا توانست با نتیجه سه بر دو از سد پارس جنوبی بگذرد و تراکتورسازی هم در ضربات پنالتی پدیده را از پیش رو برداشت.

با این نتایج، دیدار رده بندی بین تیم های پارس جنوبی جم و پدیده مشهد برگزار خواهد شد و در بازی فینال، تراکتورسازی به دیدار سایپا خواهد رفت.

تراکتورسازی تبریز در اولین دوره این رقابتها با هدایت رسول خطیبی و با پیروزی برابر استقلال تهران در فینال، به عنوان قهرمانی دست یافت. در دوره دوم نیز تیم صبا قم عنوان نخست را کسب کرد.