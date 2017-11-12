اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی احراز هویت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن فیروز آبادی در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور گفت: یکی از مهمترین زیر ساختهای فضای مجازی کشور بحث هویت است و باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در فضای مجازی احراز هویت شوند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال ساماندهی نظام احراز هویت در فضای مجازی است، افزود: تا زمانی که احراز هویت اشخاص در فضای مجازی ساماندهی نشود بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها در این فضا ناقص خواهد ماند و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با همکاری تمامی دستگاه ها و به خصوص سازمان ثبت احوال که به عنوان اصلی‌ترین مرکز باید در این زمینه فعالیت کند.

فیروزآبادی با بیان اینکه احراز هویت برای اجرای دولت الکترونیک نیز جزو الزامات محسوب می شود تصریح کرد: در صورتی که تا سال ۱۳۹۷ این پروژه به سرانجام برسد، هر ایرانی برای استفاده از خدمات اجتماعی در فضای مجازی باید هویت هوشمند داشته باشد و در غیر این صورت نمی‌توانند از خدمات بانکی، درمانی، مسافرتی و ... استفاده کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بسیاری از کشورها برای ایجاد دولت ها و شهرهای هوشمند وزارتخانه تاسیس کردند و در ایران نیز اختصاص کارت هوشمند به شهروندان از پروژه های بزرگ ملی کشور است، در صورتی که مردم کارت هوشمند داشته باشند دولت می‌تواند طرح ها و خدمات مطلوبتری را ارائه دهد.