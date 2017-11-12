پرکارترین بازیگر نقش مکمل مرد در فصل اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بازیگر ۲۷ ساله که با پشت سر گذاشتن یک سال بزرگ در طول کار حرفهای خود میتواند به فردای متفاوتی چشم داشته باشد، از خودش انتقاد دارد.
کلب لندری جونز که با نقشهایی که ایفا کرده به خوبی معلوم است در مسیر پیشرفت گام برمیدارد، هنوز کاملا از نتیجه کارهایش راضی نیست.
وی که در سال ۲۰۱۷ چهار فیلم در دست اکران داشته است و بازیگر فیلمهایی چون «برو بیرون» و«پروژه فلوریدا» بوده، به تازگی و از روز جمعه با فیلم «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میسوری» راهی سینماها شده است.
این بازیگر معتقد است کپی کردن یکی از بدترین راهها برای درآوردن یک شخصیت است.
او کارش را با بازی در فیلم «سرزمینی برای پیرمردان نیست» در سال ۲۰۰۷ ساخته برادران کوهن شروع کرد و در آن فیلم در نقش یکی از پسرهایی بازی کرد که شاهد بودند خاویر باردم سرانجام با اتومبیل تصادف میکند.
از دیگر فیلمها یا برنامههای تلویزیونی که وی در آن نقش داشته میتوان به «مردان ایکس: کلاس اول» اشاره کرد.
این بازیگر در فیلمهای مختلف با بازیگرانی چون جیمز مکآووی، مایکل فاسبندر، جنیفر لارنس، مارک والبرگ، کیت بلانشت و بن فاستر همبازی بوده است.
«ساخت آمریکا» ساخته دوگ لیمن از دیگر فیلمها او در سال ۲۰۱۷ بوده است. این درام جنایی زندگینامهای بر مبنای فیلمنامه گری اسپینلی و درباره بری سیل خلبانی است که برای کارتل مواد مخدر کار میکرد و بعد به سیا کمک کرد تا بتوانند آنها را دستگیر کنند. تام کروز بازیگر نقش اصلی این فیلم است و سارا رایت و دامنل گلیسون دیگر بازیگران این فیلم هستند.
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