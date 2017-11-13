به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی در بازدید از استودیوی عصر سازمان هنری رسانه ای اوج با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی‌ برای فعالیت های رسانه ای ایام اربعین گفت: امسال دوستان و همکاران ما قبل از ایام اربعین جلسات متعددی برای برنامه ریزی داشتند که مهمترین نتیجه برای ایام اربعین امسال با توجه به اشتیاق و شور و شوق وصف ناپذیر مردم نسبت به امام حسین (ع) کاهش تبلیغات برای پیاده روی اربعین بود.

وی افزود: با محاسباتی که پیش‌بینی کرده بودیم در صورت تبلیغات گسترده رسانه ملی به طور قطع با سیل گسترده خروج زوار از کشور مواجه می شدیم و مشکلات عدیده ای برای مردم پدید می آمد لذا تا شنبه گذشته ۱۳ آبان ماه تبلیغات چندانی انجام ندادیم ولی بعد از آن تلاش شد از طریق ارسال خبرنگاران مختلف و نصب بیش از ۳۰ اس ان جی، این حماسه پرشکوه پوشش داده شود.

رییس رسانه ملی در ادامه به ۳ برنامه سازمان هنری رسانه ای اوج در ایام اربعین اشاره و اظهار کرد: سازمان اوج امسال با سه برنامه موفق «پیاده آمده ایم»، «اقیانوس آرام» و «مخاطب خاص»، ماموریت ویژه ای در این زمینه داشت که هر سه کار از تولیدات ارزشمند و تاثیرگذار رسانه ملی در ایام اربعین بود.

علی عسکری با اشاره به اهمیت استودیو «عصر» سازمان هنری رسانه ای اوج در پخش این برنامه‌ها گفت: نکته کلیدی و ویژه ای که در برنامه‌سازی سازمان اوج در ایام اربعین وجود داشت، حضور برنامه‌سازان در کربلای معلی و نمای زیبا از حرم اباعبدالله بود که تاثیرگذاری این برنامه ها را دوچندان کرده بود.

وی ادامه داد: امروز که این استودیو را از نزدیک مشاهده کردم به سختی ها و دشواری های برپایی چنین فضایی در جوار مرقد امام حسین (ع) بیشتر آشنا شدم و جا دارد از همین جا به مسئولان و دست‌اندرکاران برنامه سازی در سازمان اوج خداقوت بگویم.

علی عسکری در پایان اظهار امیدواری کرد در حوزه مستندسازی شاهد کارهای قوی تری برای نشان دادن عظمت اربعین باشیم و سپس بیان کرد: معتقدم هنوز کاری در سطح بالا که بتواند ابعاد مختلف این حماسه پرشکوه را نشان دهد، انجام نداده ایم و جا دارد مستندسازان و فیلمسازان کشور محصولات بهتر و با استانداردهای جهانی درباره پیاده روی اربعین تولید کنند.