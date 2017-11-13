مجموعه مقالات نمایشگاه «سیلا و پارس، یک خاطره مشترک» منتشر شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، «ویژگی و سیر تاریخ امپراتوری سیلا؛ بودون جو»، «فرهنگ طلایی امپراتوری سیلا و مه لیب کانگ؛ سون ساب هم»، «تبادلات فرهنگی بین سیلا و ایران باستان؛ بیان هون مین» مقالاتی است که در این مجموعه چاپ شده است.

این کتاب که هم‌زمان با تشکیل نمایشگاه «سیلا و پارس یک خاطره مشترک» منتشر شده شامل مطالبی با عناوین «سیلا؛ سرزمین طلا»، «اشیای زرین آرامگاه بزرگ» ،«نماد اقتدار و منزلت»، «اشیای تدفینی و آرامگاه»، «زندگی روزمره مردم سیلا»، «معماری و تزئینات وابسته»، «اشیای وارداتی از غرب آسیا »و...به همراه عکس است.

علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در سرآغاز این کتاب آورده است:

«امروزه دیپلماسی فرهنگی به یکی از ابزارهای مهم ارتباطی بین کشورها تبدیل شده است به این معنا که لزوما منافع سیاسی و اقتصادی نیست که کشورهای مختلف را به هم نزدیک می‌کند بلکه تمرکز بر توانمندی‌های فرهنگی و نقاط مشترک، کشورها را به همدیگر نزدیک‌تر کنند.

نکته دومی که حائز اهمیت است این که کشور ایران در منطقه بحران‌خیز آسیا، از چنان امنیتی برخوردار است که ما در کمتر از یک سال شاهد برگزاری چند نمایشگاه از آثار فرهنگی سایر کشورها در موزه ملی ایران هستیم.

بی‌شک پس از دیدن این نمایشگاه نام کره برای هر بازدید کننده‌ای یادآور فرهنگ غنی و کهنی است که مثال‌هایی از آن را در این نمایشگاه شاهد بوده است، نتیجه‌ای که یکی از اهداف اصلی این چنین ارتباطات فرهنگی بوده و هست.»

در پیش‌گفتار این مجموعه به قلم یو بیان هه رئیس موزه ملی کیان جو جمهوری کره نیز آمده است: «سیلا یکی از شناخته‌شده‌ترین امپراتوری‌های کهن کره است که به مدت هزار سال حکومت کرد و سیلا و پارس در طول نقاط مشترک زیادی دارند.

این نمایشگاه که روابط کهن و دوستانه دو کشور را نشان می‌دهد بر اساس تفاهم‌نامه همکاری که بین موزه ملی ایران و موزه ملی کره به امضا رسید برگزار شد.»

در این نمایشگاه اشیا نفیس کره برای نخستین بار در ایران به نمایش گذاشته شده که این اشیا شامل ۱۰۲ردیف و ۱۴۴شی، شامل چهار گنجینه ملی و ۶ گنجینه است.