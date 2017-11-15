مرمت یک جفت شمعدان فلزی در سعدآباد انجام شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، این دو شمعدان به شکل پیکره زن با شمعدان‌هایی بر روی سرشان است که توسط ارنست رانکولت هنرمند بنام فرانسوی از آلیاژ فلز و به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر ساخته شده است.

مجسمه‌ها بر روی سطح سنگ با ابعاد ۸*۹سانتی‌متر بر روی پایه‌ای از ترکیب سنگ و فلز با نقوش گیاهی و اسطوره‌ای حیوانی قرار دارند و روکش طلایی ساختار فلزی و سنگ‌های رگه‌ای سبز و کرم از ویژگی‌های رنگی دو اثر مذکور محسوب می‌شوند و ساخت اثر به‌صورت ریخته‌گری و پیکره‌ها تو خالی ولی در بخش پاها تو پر است.

آسیب‌های آثار مذکور شامل خوردگی، آلودگی‌های دوده و چربی و آثار به‌جا مانده از شمع‌ها، از بین رفتن و ساییدگی روکش طلایی، شکستگی، سوراخ شدگی، شکستگی پایه سنگی، کمبود در بخش فلزی و سنگی به دلیل شکستگی است.

عملیات حفاظت و مرمت صورت گرفته بر روی این آثار شامل پاک‌سازی مکانیکی و مواد، وصالی به روش جوشکاری، وصالی قطعات سنگی، بازسازی بخش کمبود سنگی، بازسازی بخش کمبود فلزی، موزون سازی، استحکام‌بخشی و غیره است.

ارنست رانکولت (وفات ۱۹۱۵) مجسمه‌ساز فرانسوی است که آثار برنزی با فرم‌هایی از زنان، اجتماع، ورزشکاران، اسطوره‌ها و غیره خلق کرده است.