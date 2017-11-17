فعالیت بیمارستان‌ صحرایی بانک پاسارگاد درکرمانشاه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، وحید حقانیان نماینده دفتر مقام معظم رهبری از بیمارستان‌ صحرایی بانک پاسارگاد در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید به عمل آورد.

گفتنی است بانک‌پاسارگاد علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های بانکداران این بانک، نسبت به استقرار بیمارستان‌ صحرایی جهت امدادرسانی به مجروحان و انجام مواردی مانند عمل‌های جراحی ضروری و انجام عمل‌های زایمان، ارسال ۱۰ هزار تخته پتو و همچنین علاوه بر یکصد چادر امدادی اولیه نسبت به ارسال ۲۵۰ چادر امدادی دیگر اقدام کرده‌است.