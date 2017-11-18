بارسا به دنبال ۳ امتیاز/ فشار در دربی مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ناکامی در دیدارهای سوپرکاپ اسپانیا و شکست مقابل تیم فوتبال رئال مادرید، بارسلونا در مجموع ۱۴۴۰ دقیقه در تمام رقابتها بازی کرده است.
این تعداد دقایق بازی یعنی ۱۶ بازی که در این بازیها آبیواناریها ۱۴ بار برنده شدند و ۲ بار هم به تساوی دست پیدا کردند. این آمار برای ارنستو والورده و تیمش بسیار عالی هستند. قدم بعدی آنها حالا برای بازی روز شنبه (امروز) مقابل لگانس است، اما باید هوشیار باشند چون بارسلونا در فصول اخیر از بازی مقابل این تیم خاطره خوشی نداشته است.
به گزارش روزنامه اسپرت در بازیهای این فصل تنها زمانی که بارسا از تیمی عقب افتاده در واندا متروپولیتانو بوده که مقابل اتلتیکومادرید بازی کرده است. امروز این تیم با لگانس بازی میکند و میخواهد با با برد بازی را به پایان برساند تا با اعتماد به نفس کامل به بازی مقابل والنسیا برسد.
اگر بارسا به برتری برسد به صدرنشینی ادامه میدهد و نتایج بازیهای دیگر هم تاثیری روی این تیم ندارد و این یعنی فشار زیادی روی هم رئال و هم اتلتیکو که قرار است دربی مادرید را برگزار کنند خواهد بود.
اگر در دربی مادرید هر یک از این تیمها برنده نباشند و بارسلونا ۳ امتیاز را کسب کند، کمکم تیم بازنده مادریدی باید به این فکر کند که قهرمانی این فصل از دست رفته است.
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