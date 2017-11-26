ترجمه «اعترافات یک قاتل» به فارسی/ سفر یوزف روت به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی داستان بلند «اعترافات یک قاتل» نوشته یوزف روت را با ترجمه علیرضا اسدیان منتشر کرد.
یوزف روت این رمان را در ایام مهاجرت در پاریس نوشته است، ایامی که به دلیل مخالفت با رژیم هیتلری کتابهایش از چاپ محروم شده و او نیز ناچار از ترک اتریش شده و در پاریس به سر میبرد.
راوی داستان مردی است میانسال، که پسر یک شاهزاده روسی، خبرچین و جاسوس سابق پلیس مخفی مخوف روسیه تزاری است و در یکی از شبهای دهه ۳۰ میلادی در کافهای در پاریس سرگذشت خود را برای چند تن از مشتریان تعریف میکند.
این سرگذشت چنان پرماجراست که شنوندگان خود را مسحور میکند و مفهوم زمان و مکان ضمن در نقل آن رنگ میبازد.
یوزف روت در این رمان نیز مانند بسیاری از آثارش به سرگذشت انسانهایی میپردازد که همواره در جستوجوی هویت خویشند و دانسته و ندانسته عدالتی را میجویند که وجود ندارد.
روت در زمره نویسندگانی اتریش به شمار میرود که در دهه ۱۹۳۰ با نوشتن رمانی با عنوان «شب هزار و دوم» مشهور شد که هدف از آن ارائه تصویری از سفر ناصرالدین شاه به اتریش بود و توصیفی از امپراتوری اتریش و شرایط حاکم بر آن را به نمایش گذاشت.
نشر ماهی این اثر را در ۱۴۴ صفحه با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر کرده است.
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